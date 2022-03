Abramovic hat sich entschieden: FC Chelsea steht zum Verkauf

Roman Abramovich hat sich nach einigen Tagen des Überlegens dazu entschlossen, den FC Chelsea zu verkaufen. Das teilte der russische Klubeigentümer auf der Website der Blues mit.

Vor einigen Tagen hatte Abramovich angekündigt, die Kontrolle über den Londoner Premier-League-Klub abzugeben und diese in die treuhänderischen Hände einer Stiftung zu überführen. So ist es nun am Mittwochabend gekommen.

Abramovich verzichtet auf 1,8 Millionen Euro an Darlehen

Nach fast 20-jähriger Eigentümerschaft musste Abramovich angesichts seiner Nähe zum russischen Präsidenten Vladimir Putin fürchten, dass sein Vermögen durch Sanktionen eingefroren werden könnte. Der Verkauf werde nun nicht überstürzt erfolgen, sondern geordnet über die Bühne gehen. Bestandteil der Prozesses sei auch Abramovichs Verzicht auf 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro), die er Chelsea während seiner "Regentschaft" geliehen hat. "Es ging mir nie um Geschäfte oder Geld, sondern allein um die Leidenschaft für den Fußball und diesen Klub", sagte der 55-Jährige in einem Klub-Statement.

Stiftung für "alle Opfer des Kriegs in der Ukraine"

Des Weiteren gab Abramovich an, dass die Stiftung mit der Verkaufssumme dafür sorgen soll, das Leid "aller Opfer des Krieges in der Ukraine" zu mindern. Laut Abramovich sollten sowohl die aktuell dringendsten Bedürfnisse der Opfer damit gestillt werden, aber auch beim langfristigen Wiederaufbau diese finanziellen Mittel zum Einsatz kommen.

Wyss und Boehly unter den Interessenten

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss (86) berichtete im Interview mit Blick, dass er mit drei anderen Personen ein Angebot für den Klub der Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner erhalten habe. "Er will Chelsea schnell loswerden", sagte Wyss. "Wie alle anderen Oligarchen ist er in Panik." Im englischen Parlament wurde bereits vorgeschlagen, Abramovichs Konten einzufrieren, auch wenn er persönlich noch nicht auf der EU-Sanktionsliste steht.

Wyss soll Teil eines Konsortiums mit dem US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly sein, die am Kauf des FC Chelsea, den Abramovich 2003 erwarb, interessiert sind. Boehly ist Teil-Eigentümer des US-Baseball-Teams der L.A. Dodgers.

Abramovich hofft auf letzten Besuch an der Stamford Bridge

Abramovic sagte, dass der Verkauf des Klubs eine "unglaublich schwierige Entscheidung" gewesen sei. Er hoffe, dass er nochmal die Gelegenheit bekomme zu einem letzten Besuch an der Stamford Bridge, um allen "good-bye" zu sagen.