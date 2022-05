Abraham: Abschied und Premiere

In Frankfurt jagt derzeit ein emotionaler Höhepunkt den nächsten. Am Sonntag wird Ex-Kapitän David Abraham verabschiedet, zuvor ist er aber erst einmal wieder für die Eintracht am Ball.

Nach dem erhofften Festtag gegen West Ham am Donnerstag rückt das darauffolgende Bundesligaspiel für die Frankfurter Eintracht naturgemäß in den Hintergrund. Zumal es auch für Gegner Borussia Mönchengladbach in der Liga tabellarisch um nichts Wesentliches mehr geht. Emotionale Momente sind im Deutsche Bank Park am Sonntagnachmittag dennoch programmiert. Zum einen kehrt Ex-Trainer Adi Hütter mit seinem neuen Arbeitgeber an die alte Wirkungsstätte zurück. Zum anderen soll der frühere Kapitän und Publikumsliebling David Abraham über ein Jahr nach seinem Wechsel in die Heimat endlich einen gebührenden Abschied erhalten.

Mit Körbel, Bommer und Nachtweih in Limburg gegen Thurk und Co.

Im Januar 2021 beendete Abraham seine Profikarriere und kehrte in die argentinische Heimat zurück. Eine Verabschiedung vor vollem Haus war danach wegen der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Bevor ihm der Klub den verdienten großen Bahnhof bereitet, wird der 35-Jährige aber erst einmal wieder für die Eintracht am Ball zu bestaunen sein: An diesem Freitag feiert Abraham seine Premiere in der Eintracht-Traditionsmannschaft, die um 18.30 Uhr auf der Anlage des VfR 07 Limburg zum Schlappekicker-Benefizspiel gegen die SG Hoechst Classique antritt. Abraham veredelt die von Eintracht-Legende und Schlappekicker-Schirmherr Charly Körbel zusammengestellte Truppe um Cracks wie Rudi Bommer, Norbert Nachtweih, Uwe Müller und Thomas Zampach. In den Reihen der Hoechst Classique, 2017 immerhin Deutscher Ü-40-Meister, steht u.a. der frühere Mainzer Michael Thurk.