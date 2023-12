Ein Abräumer ist vor allem für defensive Aufgaben im Fußball zuständig und setzt einen robusten Spielertyp voraus. Mit einer enormen Zweikampfstärke erobert der Abräumer im Zentrum des Mittelfeldes den Ball.

Was ist ein Abräumer?

Ein Abräumer ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der vornehmlich die gegnerischen Angriffe unterbindet und den Ball zurückzuerobert. Der Spieler befindet sich in der Regel zwischen der Abwehr und dem offensiven Mittelfeld und gilt damit als wichtige Schaltstelle in der Mannschaft. Heutzutage ist die Position des Abräumers neben der Position des klassischen Spielmachers allerdings fast ausgestorben.

Welche Aufgaben hat der Abräumer?

Die zentrale Aufgabe besteht darin, gegnerische Spieler zu attackieren, Zweikämpfe zu gewinnen und den Ball schnell an die eigenen Offensivspieler weiterzuleiten. In der Regel ist ein Abräumer gleichzeitig immer auch ein wichtiger Führungsspieler in der Mannschaft: Dieser organisiert die Defensive und gibt wichtige Anweisungen an seine Mitspieler.

Welche Fähigkeiten sollte ein Abräumer haben?

Ein Abräumer ist ein Spieler mit starken defensiven Fähigkeiten. Er sollte das Spiel lesen können, um die Angriffe des Gegners frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Zusätzlich sollte der Abräumer körperlich robust sein und über eine hohe Laufbereitschaft verfügen. Zuletzt sollte ein Abräumer natürlich auch sehr zweikampfstark sein.