Ablösefreies "Puzzleteil": Yildirim wechselt nach Bielefeld

Aygün Yildirim ist mit dem SSV Jahn Regensburg in die 3. Liga abgestiegen, dort wird er auch spielen - aber nicht für die Oberpfälzer, sondern für Arminia Bielefeld.

Der SSV Jahn Regensburg stellt sich komplett neu auf, Aygün Yildirim ist beim großen Umbruch der Oberpfälzer aber kein Bestandteil. Der Angreifer schließt sich vielmehr Mitabsteiger Bielefeld an, der von der Bundesliga in die 3. Liga durchgerauscht ist und sich auch neu formiert. Der 28-jährige offensive Flügelspieler wechselt ablösefrei zum DSC und bringt reichlich Erfahrung mit.

Schließlich lief Yildirim in den vergangenen beiden Spielzeiten 40-mal für Regensburg in der 2. Liga auf (ein Tor, eine Vorlage). Aber auch die 3. Liga ist für ihn kein Neuland. Da stürmte er 2020/21 30-mal für den SC Verl und knipste satte 14-mal.

"Aygün kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum eingesetzt werden. Das macht ihn für unsere Offensive sehr flexibel", freuen sich Trainer Mitch Kniat und Geschäftsführer Sport Michael Mutzel auf einen Spieler, dessen Stärken sie "im Eins-gegen-eins, beim Kreieren von Torchancen und beim eigenen Abschluss" sehen. Die DSC-Verantwortlichen sind sich "sicher, dass er mit seiner Dynamik eine wichtige Komponente in unserem Spiel sein wird".

Impulsgeber Yildirim

Das erhofft sich auch Yildirim. "In den Gesprächen wurde schnell deutlich, mit welcher Akribie in der Zusammenstellung einer komplett neuen Mannschaft gearbeitet wird", so der Stürmer. "Ich glaube daran, dass wir uns als Team schnell finden und wir einen attraktiven, begeisternden und hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen werden. Davon möchte ich ein Puzzleteil sein und ich bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft wichtige Impulse geben kann."