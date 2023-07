Ablösefreier Coup: Frankfurt verpflichtet Kölns Skhiri

Eintracht Frankfurt hat sich zum zweiten Mal in diesem Sommer bei einem direkten Konkurrenten bedient: Ellyes Skhiri (28) kommt ablösefrei vom 1. FC Köln.

Die Frankfurter hatten sich bereits Stürmer Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg ohne Ablöse gesichert, nun folgt Kölns Leistungsträger Ellyes Skhiri. Bereits am Mittwochmittag hatte der Mittelfeld-Antreiber im Rahmen einer Verabschiedung in Richtung der FC-Fans bei Instagram erklärt: "Ein neues Abenteuer wartet auf mich." Dieses sucht Skhiri in Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete. Um 20 Uhr machte die Eintracht den Transfer offiziell.

"Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert: "Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung. Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert. Ellyes wird ein wichtiger Spieler und Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein."

Skhiri ist nach Marmoush, Willian Pacho (Abwehr, Royal Antwerp FC), Davis Bautista (Abwehr, SD Aucas) und Hugo Larsson (Mittelfeld, Malmö FF) der fünfte Neuzugang des Sommers. Mit Innenverteidiger Robin Koch (Leeds United) wird alsbald der sechste folgen. Um den ablösefreien Skhiri soll auch internationale Konkurrenz gebuhlt haben, als Interessenten galten unter anderem Champions-League-Halbfinalist Milan und Europa-League-Sieger Sevilla. Der 54-malige A-Nationalspieler Tunesiens (drei Tore) entschied sich aber für die SGE. Mit Frankfurt tritt Skhiri in der kommenden Spielzeit in der Europa Conference League an. Fünf Einsätze in diesem Wettbewerb kann er bereits vorweisen.

Die Art und Weise, wie er sich beim 1. FC Köln als Typ präsentiert hat, hat uns imponiert. Timmo Hardung

"Wir haben Ellyes lange beobachtet und frühzeitig unser Interesse hinterlegt", erklärt Sportdirektor Timmo Hardung: "Es zeigt sich, dass diese Geduld belohnt wird. In unserer Kaderplanung war ein lauf- und spielstarker Sechser von zentraler Bedeutung. Die Art und Weise, wie er sich beim 1. FC Köln als Typ präsentiert hat, hat uns ebenfalls imponiert. Ellyes passt mit seinem Charakter hervorragend zur Eintracht und unserer Mannschaft."

Insgesamt bringt Skhiri die Erfahrung von 118 Bundesliga-Partien (17 Tore) und 123 Ligue-1-Einsätzen (zehn Treffer) mit an den Main. 2019 war Skhiri nach Köln gewechselt, entwickelte sich dort schnell zum Stammspieler und Fixpunkt. Dem FC tut der Abgang richtig weh. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Bundesliga auf 32 Einsätze und erzielte dabei sieben Tore - mehr als je zuvor in seiner Karriere in nur einer einzigen Saison.

Ausschlaggebend für Skhiri: International und emotional

Über seinen neuen Arbeitgeber sagt Skhiri: "Eintracht Frankfurt ist ein Klub, der in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen hat. Mich hat beeindruckt, wie intensiv sich die Verantwortlichen um mich bemüht haben. Ich bin überzeugt, dass Frankfurt für mich der richtige nächste Schritt ist und wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden."

Nach der "schönen Zeit in Köln" hatte Skhiri nach eigener Aussage zwei Prioritäten bei der Wahl seines neuen Klubs: "Besonders wichtig war mir, zu einem Klub zu wechseln, der international spielt und bei dem Emotionalität eine große Rolle spielt. Ich freue mich daher vor allem auf die Heimspiele vor dem tollen Frankfurter Publikum."