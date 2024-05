Ablösefreier Abschied: Hoffenheim muss Skov ziehen lassen

Die TSG 1899 Hoffenheim und der dänische Nationalspieler Robert Skov gehen getrennte Wege. Das teilten die Kraichgauer am Dienstagnachmittag mit.

Nach fünf Jahren im TSG-Trikot habe sich Robert Skov dazu entschieden, "im Sommer eine neue Herausforderung anzunehmen", wie die Hoffenheimer mitteilten. Da der Vertrag mit dem 14-maligen dänischen Nationalspieler (sieben Tore) zum 30. Juni 2024 ausläuft, ist er in der Folge ablösefrei zu haben.

"Robert wird nicht nur aufgrund seines außergewöhnlichen linken Fußes und seiner fantastischen Schusstechnik bei der TSG in Erinnerung bleiben, sondern auch als wunderbarer Charakter", erklärt Alexander Rosen, Geschäftsführer Sport der TSG, und fügt an: "Wir haben uns natürlich im Laufe der vergangenen Saison auch über eine Vertragsverlängerung ausgetauscht. Gerade nachdem wir erst vor einem Jahr das Angebot eines Champions-League-Starters für Robert abgelehnt hatten, hätten wir uns eine weitere Zusammenarbeit zu bestimmten Bedingungen vorstellen können."

Skov war im Sommer 2019 vom FC Kopenhagen zur TSG gewechselt. Seitdem kam der Schienenspieler auf 114 Bundesliga-Partien, in denen er elf Tore schoss und 19 Vorlagen gab. Sechs Europa-League-Einsätze (ein Tor) kamen in Hoffenheim dazu.

Skov nimmt "Freunde fürs Leben mit"

"Ich möchte mich für die schöne Zeit in Hoffenheim bedanken. Ich bin vor fünf Jahren aus Kopenhagen zur TSG gekommen und durfte hier viele wunderbare Momente erleben und gemeinsam mit allen, bleibende Erfahrungen sammeln", erklärt Skov, der den ablösefreien Abschied mit einem weinenden Auge sieht: "Ich habe einen überragenden Klub mit ebensolchen Menschen kennengelernt und nehme Freunde fürs Leben mit."

Die härteste Zeit erlebte Skov in der Saison 2021/22, als ihn eine schwere Oberschenkelverletzung für vier Monate außer Gefecht setzte. Ein großes Highlight seiner Karriere erlebte er im Winter 2022, als Skov mit Dänemark an der Weltmeisterschaft in Katar teilnahm. Als Gruppenletzter verabschiedeten sich die Dänen allerdings bereits nach der Vorrunde.