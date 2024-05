Ablösefrei: Siems wechselt nach Bremen

Caroline Siems wird auch in der kommenden Saison in der Frauen-Bundesliga auflaufen, allerdings nicht für Bayer 04 Leverkusen. Die 25-jährige Außenverteidigerin verlässt die Werkself nach drei Jahren ablösefrei und schließt sich Werder Bremen an. "Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer und es ist erkennbar, dass Werder ein Verein ist, der immer weiter mit nach oben geht", wird Siems in der Klubmitteilung zitiert.