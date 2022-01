Ablösefrei: Schalke verpflichtet variabel einsetzbaren Innenverteidiger Lode

Der FC Schalke 04 hat den zweiten Winter-Transfer perfekt gemacht. Marius Lode (28) kommt ablösefrei vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt.

Nach dem auf der rechten Seite beheimateten Andreas Vindheim stößt der nächste norwegische Defensivmann zu den Knappen: Lode, ein 1,85-Meter großer Innenverteidiger, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Sportdirektor Rouven Schröder freut sich und bezeichnet den sofort einsatzbereiten 28-Jährigen als einen Spieler, der "in der defensiven Dreierkette alle drei Positionen bekleiden" kann und somit die Optionen erweitert. Zudem bringt der norwegische Nationalspieler als nun ehemaliger Leistungsträger des Meisters seines Heimatlandes, FK Bodö/Glimt, das Siegergen mit. Schließlich gewann er zuletzt zwei Mal in Serie den Titel mit seinem Ex-Klub.

Lode möchte bei "großem Klub" Schalke an Erfolge anknüpfen

"Für mich ist der Wechsel zu Schalke 04 ein großartiger Schritt, auf den ich sofort Lust hatte", wird Lode auf der Vereinswebsite der Knappen zitiert. "Es ist meine erste Station im Ausland und dann gleich bei so einem großen Klub, darauf freue ich mich riesig." Auf Schalke möchte er ab sofort auf die "sehr schönen und erfolgreichen" fünf Jahre bei Bodö/Glimt anknüpfen.

Unter anderem nahm Lode mit seiner Mannschaft zuletzt an der Gruppenphase der UEFA Conference League teil und löste mit zwölf Zählern als Tabellenzweiter das Ticket für die K.-o.-Runde. Schalkes Neuzugang stand in allen sechs Begegnungen der Gruppenphase in der Startelf. Auch beim spektakulären 6:1-Sieg gegen die AS Rom.