Ablösefrei: Heußer geht nach Karlsruhe

Zweitliga-Dauerbrenner Robin Heußer schließt sich zur neuen Saison dem Karlsruher SC an - "trotz anderer attraktiver Angebote", wie es aus der Fächerstadt heißt.

Nach den Talenten Benedikt Bauer (Abwehr, SpVgg Unterhaching), Noah Rupp (Mittelfeld, FC Luzern) und Aki Koch (Tor, 1. FSV Mainz 05 II) hat der Karlsruher SC am Montag seinen ersten Neuzugang mit Zweitligaerfahrung vorgestellt: Robin Heußer.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom SV Wehen Wiesbaden, bei dem Heußers Vertrag zum Monatsende ausläuft. Der KSC darf sich also über eine ablösefreie Verstärkung freuen. Darüber hinaus wird Heußer den Badenern sofort helfen können, schließlich kennt er die 2. Liga bestens: Der gebürtige Aschaffenburger spulte in der abgelaufenen Saison rund 3000 Spielminuten ab, absolvierte alle 37 Pflichtspiele des SVWW von Beginn an, erzielte dabei zwei Treffer und legte neun weitere auf.

2. Liga Die Neuzugänge im Überblick

Aller Einsatz des Dauerbrenners, der ebenso den offensiven sowie den defensiven Part in der Zentrale spielen kann, konnte den SVWW letztendlich nicht retten. Nach zwei Relegationsspielen gegen den SSV Jahn Regensburg stand der Abstieg in die 3. Liga fest. Heußer jedoch bleibt der 2. Liga erhalten.

Handlungsschnell und gefährlich bei Standards

"Wir sind schon länger in Gesprächen mit Robin und es ist ein großartiges Zeichen, dass er sich trotz anderer attraktiver Angebote bewusst für den Weg des KSC entschieden hat", sagt Sebastian Freis, Bereichsleiter der KSC-Profis, und skizziert: "Er kann im zentralen Mittelfeld vielseitig eingesetzt werden, insbesondere durch seine Handlungsschnelligkeit und seine gefährlichen Standards wird er für unser Offensivspiel sehr wertvoll sein. Zusätzlich ist er ein absoluter Teamplayer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und sich die letzten Jahre von der Regionalliga bis in die 2. Liga an jedes höhere Level direkt adaptiert hat."

Ausgebildet wurde Heußer in der Jugend des 1. FC Nürnberg, Nach sieben Jahren beim Club (67 Regionalliga-Spiele) führte ihn sein Weg im Sommer 2020 zunächst nach Ulm (74 Regionalliga-Spiele) und weitere zwei Jahre später zum SV Wehen Wiesbaden. Nun folgt der Schritt zum KSC, mit dem er auf zwei seiner Ex-Vereine treffen wird.