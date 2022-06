Ablöse und Zweijahresvertrag: Schröter vor Wechsel von Dynamo zu Hansa

Mit Dynamo Dresden ist Morris Schröter abgestiegen - in der 2. Liga bleibt der Offensivspieler aber wahrscheinlich trotzdem. Er steht vor einem Wechsel zu Hansa Rostock.

Ein entsprechender Bericht der Bild deckt sich mit kicker-Informationen. Im Raum steht eine Ablösesumme von 100.000 Euro, die fällig wäre, da Schröter noch bis 2023 vertraglich an die SGD gebunden ist.

Bei Hansa Rostock soll der Rechtsaußen einen Zweijahresvertrag unterschreiben - und würde auf einen alten Bekannten treffen. Mit Cheftrainer Jens Härtel hatte er schon 2014/15 beim 1. FC Magdeburg zusammengearbeitet.

Bei Dynamo wäre Schröter der 18. Abgang und damit ein weiterer Akteur, der den Klub vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag im Zuge des großen Umbruchs nach dem Drittliga-Abstieg verlässt. In der abgelaufenen Saison, seine erste in der 2. Liga, lief er in 31 Punktspielen auf, erzielte ein Tor und gab drei Vorlagen (kicker-Note 3,69). Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal (eine Vorlage).