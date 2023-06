Ablöse für Soforttransfer: Füchse verlieren Holm an PSG

Paukenschlag in der Hauptstadt: Jacob Holm (27) verlässt die Füchse Berlin nach fünf Jahren und wechselt per sofort zu Paris Saint-Germain.

Die Füchse Berlin verlieren eines ihrer Gesichter der letzten Jahre. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch mitteilte, wechselt der dänische Weltmeister Jacob Holm mit sofortiger Wirkung zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain.

"Jacob hat uns über seine Wechselabsichten schon frühzeitig informiert", erklärt Füchse-Geschäftsführer und kicker-Kolumnist Bob Hanning: "Ich bedauere den Abgang sehr und hätte mir gewünscht, dass er noch einige Jahre für die Füchse gespielt hätte."

Laut Pressemitteilung der Berliner zahlt PSG für den Transfer eine Ablösesumme, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Ursprünglich war Holm schließlich noch für eine weitere Saison an die Füchse gebunden.

Der Spielmacher, dessen Drehung direkt vor dem Gegenspieler im Kopf bleiben wird, war zur Saison 2018/19 vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg HH nach Berlin gewechselt. Seitdem absolvierte er insgesamt 158 Bundesliga-Spiele, in denen er 573 Tore erzielte. Mit 137 Treffern war er in der abgelaufenen Spielzeit bester Berliner Schütze.

40 weitere Treffer im DHB-Pokal sowie 235 Tore im Europapokal gehen auf sein Konto. Dreimal stand er mit den Füchsen im Finale der European League bzw. des EHF-Cup, nach Endspielpleiten in den Jahren 2019 und 2021 feierte er in diesem Jahr erstmals den Titel.

Große Erfolge mit Dänemark

"Ich möchte mich gerne bei allen Füchse-Fans für fünf fantastische Jahre bedanken", wird Holm zitiert: "Ich bin sehr stolz darauf, fünf Jahre Teil dieses Vereins gewesen zu sein und das grüne Trikot der Füchse Berlin tragen zu dürfen. Die Füchse sowie ihre Fans werden für immer einen großen Platz in meinem Handball-Herz behalten."

Während seiner Zeit in der deutschen Hauptstadt wurde Holm mit seinem Heimatland Dänemark zweimal Weltmeister (2021, 2023), gewann Silber bei den Olympischen Spielen 2020 sowie Bronze bei der EM 2022.

In Paris peilt Holm den nächsten Entwicklungsschritt an, beim letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten, der trotz großer Investitionen weiter vergeblich auf den großen internationalen Wurf wartet, will er sich auch in der Königsklasse beweisen.