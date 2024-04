Ablöse bei Sesko festgeschrieben

Benjamin Sesko war vor der Saison aus Salzburg nach Leipzig gewechselt und wurde mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der 20-Jährige wartete in seinem Premierenjahr in der Bundesliga bei RB mit wechselhaften Leistungen, aber auch mit zehn Toren und zwei Assists auf und hat in seinem Arbeitspapier eine festgeschriebene Ablösesumme von 50 Millionen Euro stehen.