Abiama trifft gegen den Ex-Klub

Stürmer Dickson Abiama hilft der ebenfalls abstiegsbedrohten 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Dreimal in Folge war er zuletzt in der Bundesliga ohne jegliche Einsatzminuten geblieben, also sammelte Dickson Abiama am Dienstagabend Spielpraxis im Regionalligateam der Fürther. Schließlich ging es gegen Abiamas Ex-Klub SC Eltersdorf, keine zehn Kilometer vom Trainingszentrum entfernt. Von dort war der junge Nigerianer im Sommer 2020 zu den Kleeblättern gewechselt.

Wie bei den Profis ist auch für Fürths 2. Mannschaft der Klassenerhalt akut gefährdet, die Mannschaft rangiert in der Regionalliga Bayern auf einem direkten Abstiegsplatz. Immerhin hat sich die Lage zumindest ein wenig verbessert nach dem 3:0-Erfolg am Dienstag in Eltersdorf. Ausgerechnet Abiama war es vorbehalten, Fürth mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße zu bringen, vier Punkte beträgt derzeit noch der Abstand zu den Relegationsplätzen.

Willkommene Wettkampfpraxis für Abiama, den Coach Petr Ruman bis kurz vor Schluss (90.) auf dem Feld ließ. Der junge Stürmer hatte es in kurzer Zeit aus den Niederungen des Amateurfußballs in den Profibereich geschafft. Gleich im ersten Jahr in Fürth hatte der 23-Jährige mit sieben Treffern in 29 Einätzen seinen Anteil am Aufstieg Fürths in die 1. Liga. Nach einigen Startelfeinsätzen in der Bundesliga kam Abiama zuletzt mehr und mehr als Joker zum Einsatz, in den jüngsten drei Partien gar nicht. Nun kann er sich im Training nach seinem Erfolgserlebnis zumindest in der Regionalliga wieder für neue Aufträge auch im Profiteam anbieten, das am Samstag beim Mitaufsteiger VfL Bochum zu Gast ist und den ersten Auswärtssieg der Saison anvisiert.

