Abheben? "Keine Gefahr" - Heidenheims Schmidt lobt und beschwört

Dort, wo er vor knapp vier Jahren schon einmal an der Bundesliga schnupperte, gelang dem Trainer des Aufsteigers diesmal ein großer Coup. Die Aussicht auf ein weiteres Jahr Bundesliga rückt nach acht Spielen ohne Niederlage näher.

Abstiegskampf? Gibt's beim 1. FC Heidenheim eigentlich nicht. Solche Art von Druck ist dem Aufsteiger weitgehend unbekannt. Nur ein einziges Mal in den vergangenen zehn Jahren wurde es eng, 2018 gelang erst am letzten Spieltag mit einem 1:1 daheim gegen Greuther Fürth der Klassenerhalt in der 2. Liga. Ansonsten führte der Weg nach dem Aufstieg in die 2. Liga im Jahr 2014 fast linear nach oben.

"Abstiegskampf muss ich auch nicht noch einmal haben", sagt Kevin Müller, den es persönlich einmal mit Hansa Rostock erwischte. Dass sich dieses Schicksal für den Keeper in der Bundesliga wiederholt, wird zunehmend unwahrscheinlicher. 16 Punkte holte sein Team in den zurückliegenden, ungeschlagenen acht Partien und er legte mehr als nur den Grundstock dafür.

Schmidt: "Position verbessern"

Einst im Juli 2020 hatte Frank Schmidt in der Relegation gegen Werder erstmals an der Bundesliga schnuppern dürfen. Nach dem 0:0 und einem 2:2 im Rückspiel klappte es seinerzeit nicht mit dem Aufstieg, diesmal aber gelang dem Coach an selber Stätte ein großer Coup. Der 2:1-Sieg in Bremen und damit ein komfortables Polster zur Abstiegszone sind nach 21 Spieltagen ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Sorgen, sich nun womöglich zu sicher fühlen zu können oder gar abzuheben, gibt es nicht. "Wir wollten natürlich erfolgreich sein, unsere Position verbessern und immer näher an das Ziel herankommen", so Schmidt, der fast beschwörend hinzufügte: "Ich kann versprechen: Keine Gefahr! Dazu bin ich mit meinem Team auch schon zu lange dabei."

Festes Gebilde statt Partycrasher

Groß und spektakulär hatte Werder im heimischen Stadion vor der Partie das 125-jährige Vereinsjubiläum mit einer gelungenen Choreographie inszeniert. Dass sein Team anschließend während der Begegnung zum Stimmungskiller wurde, zählte für Schmidt nicht. "Es geht nicht darum, Partycrasher zu sein, sondern darum, eine gute Leistung zu zeigen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, der man ansieht, dass wir hier etwas holen können."

Das klappte mit viel Einsatz, Geschick und mit dem nötigen Glück im Bunde, so der Trainer. Doch es gelang auch verdient, weil sich die Heidenheimer als festes Gebilde mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit präsentierten. "Wir hatten starke 20, 25 Minuten, haben uns viele Eckbälle herausgearbeitet. Die waren heute ausnahmslos alle brandgefährlich, wie so oft von Jan-Niklas Beste", lobte Schmidt den Auftritt in der ersten Halbzeit, in der die Gäste den Grundstein für den Triumph legten.

Dann war im zweiten Durchgang Improvisieren gefragt. "Ich musste den Wechsel mit Tim Kleindienst vornehmen", so der Coach zu seinem früh gelb-rot-gefährdeten Angreifer. "Es war mir einfach zu heiß, in der 2. Halbzeit möglicherweise in Unterzahl zu kommen. Wir haben ein paar Positionen umstellen und anpassen müssen. Da war die Mannschaft extrem erneuerungsfähig und hat das angenommen." Wie, so scheint es, auch das große Abenteuer Bundesliga insgesamt.