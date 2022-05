Abgezockt in Mechtersheim: Eintracht Trier springt an die Spitze

Der SV Eintracht Trier hat nach dem hochemotionalen Sieg im Spitzenspiel gegen Wormatia Worms am Donnerstag beim TuS Mechtersheim nachgelegt und führt die Liga jetzt an.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Meisterrunde Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Keinerlei Zweifel ließ der SV Eintracht Trier 05 am Donnerstag aufkommen, dass er heiß auf die Tabellenführung war. Beim TuS Mechtersheim übernahm die Cinar-Elf nach 20 Minuten die Kontrolle. Gut eine halbe Stunde war auf der Uhr, da köpfte Wrusch nach einem Eckball zur Gästeführung ein. Und quasi mit der nächsten Aktion fiel das 2:0. Wieder fing alles mit einem Eckstoß an, jetzt verlängerte Garnier und am zweiten Pfosten drosch Brandscheid den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte.

Die Männer von der Porta Nigra spielten im Stile einer Spitzenmannschaft, während Mechtersheim wegen des Rückstands mehr in die Offensive investieren musste, bei diesem Ansinnen aber sehr harmlos blieb. Anders Trier, mit Anbruch der Schlussviertelstunde erhöhte Debrah mit einem strammen Schuss auf 3:0. Dabei blieb es, Trier springt auf Platz eins, wenngleich Worms noch zweimal spielen darf, Trier nur noch einmal.

Am Donnerstag gab es noch eine weitere Partie: Hier setzte sich der FC Hertha Wiesbach beim FC Blau Weiss Karbach mit 4:0 durch. In den Spielen am Mittwoch sahen die Zuschauer ebenfalls einige Treffer, hier gleichmäßiger verteilt. So gewann der FV 1920 Dudenhofen bei Alemannia Waldalgesheim mit 3:2, Polarczyk avancierte in der 86. Minute zum Matchwinner. Bei FV 07 Diefflen gegen den FV Engers 07 wurden die Punkte geteilt (2:2).