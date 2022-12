"Abgezockt": Goggia trotz Handbruch famos - Weidle trumpft mit Platz 3 auf

Sofia Goggias Kämpferqualitäten sind bekannt: Diese zeigte die Italienerin in St. Moritz auf der zweiten Abfahrt und legte trotz Handbruch die schnellste Schussfahrt hin. Kira Weidle rehabilierte sich und fuhr mit Platz 3 aufs Podest.

Platz zwei bei der ersten Abfahrt von St. Moritz, bei der sich Goggia die Hand brach. Der Fahrt ins Krankenhaus folgte die Operation und der Weg zurück auf die Piste, schließlich stand ja Abfahrt Nummer zwei auf dem Programm. Dabei ließ sich die Italienerin trotz Schmerzen und fehlender Schubkraft beim Start nicht von einem fulminanten Lauf abhalten, an dessen Ende der Sieg stand.

Stuhec schiebt sich dazwischen

Ihr Kämpferherz stellte auch Kira Weidle unter Beweis. Die Starnbergerin fuhr mit Startnummer 6 zunächst zur Bestzeit, die Goggia wenig später pulverisierte. Die Bestmarke der besten italienischen Speedfahrerin war dann noch einmal in Gefahr, als Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec die Piste hinunter raste. Nach der besten Zwischenmarke ging der Slowenin allerdings etwas die Luft aus, es reichte aber mit 0,43 Sekunden Rückstand auf Goggia zu Platz zwei.

Weidle, die 0,52 Sekunden hinter Goggia ins Ziel kam, hatte dennoch allen Grund zur Freude, denn die Olympia-Vierte holte als Dritte ihren ersten Podestplatz in dieser Saison und den fünften in ihrer Karriere. Dahinter fuhr die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Platz 4 und sammelte wertvolle Weltcup-Punkte.

Ich wollte zeigen, was ich kann. Das ist mir weitgehend geglückt. Kira Weidle

Man dürfe nicht mit zu viel Wut im Bauch fahren, meinte Weidle später im Interview in der ARD. "Ich wollte zeigen, was ich kann. Das ist mir weitgehend geglückt", strahlte die 26-Jährige, die für Goggia bewundernde Worte fand: "Unglaublich, das kann nur sie, weil sie so abgezockt ist und den Kopf ausschalten kann. Das muss man neidlos anerkennen, das ist eine grandiose Leistung."

