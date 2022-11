Abgeschieden wie noch nie: DFB-Team in Katar angekommen

Am Tag nach der Generalprobe im Oman hat die deutsche Nationalelf ihr Quartier für die WM 2022 bezogen. Dessen Abgeschiedenheit ist einmalig.

Sechs Tage vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die deutsche Nationalmannschaft in Katar angekommen. Im äußersten Norden des Gastgeberlandes bezog der Tross um Bundestrainer Hansi Flick einen vom restlichen Hotelbetrieb abgetrennten Bereich des Zulal Wellness Resort.

Rund 70 Minuten dauerte der Flug von Maskat im Oman, wo die DFB-Auswahl am Mittwochabend ihre WM-Generalprobe mit einem knappen 1:0-Arbeitssieg gemeistert hatte, nach Doha - mit der örtlichen Fluglinie "Oman Air", um eine unnötige Umweltbelastung zu vermeiden. Danach ging es für die Mannschaft im Bus weiter ins rund eineinhalb Stunden entfernte Al Ruwais.

Flick lobt "wunderbares Ambiente"

Wie 2014 im Campo Bahia und 2018 in Watutinki achtete Oliver Bierhoff, der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, bei der Suche nach einem WM-Quartier erneut auf Abgeschiedenheit. Während zahlreiche andere WM-Teilnehmerländer in der Hauptstadt Doha untergebracht sind, logiert das deutsche Team in einmaliger Einsamkeit: Wohl nie zuvor war die Umgebung eines DFB-Quartiers kilometerweit so trist und ausladend wie 2022.

Genau hier soll der Teamgeist für eine erfolgreiche WM entstehen. "Wir haben alles, was wir für ein optimales Team Base Camp brauchen: eine kurze Anfahrt zum Trainingsplatz, beste Trainingsbedingungen, um konzentriert und intensiv arbeiten zu können, sowie ein wunderbares Ambiente im Hotel", findet Bundestrainer Hansi Flick. Laut Bierhoff erfüllt die Anlage "fast alle unsere Anforderungen und Bedürfnisse an ein Teamhotel". Es biete "in der intensiven WM-Zeit immer wieder die Möglichkeit, abseits des Trubels von den Spielen abzuschalten".

Trainiert wird auf der hochmodernen Anlage des Al Shamal Sports Club, das etwas mehr als zehn Minuten Fahrzeit entfernt ist. "Der Teamgeist bei einer WM spielt eine große Rolle", weiß Bierhoff. "Wir wollen in unserem Quartier einen Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich."