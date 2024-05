Abgangswelle in Bochum: VfL verabschiedet zehn Profis

Der VfL Bochum hat sich am Freitagmittag von zehn Spielern verabschiedet. Auch Relegationsheld Kevin Stöger, Takuma Asano und Keven Schlotterbeck reihen sich unter den Abgängen ein.

"Im Rahmen eines gemeinsamen Teamfrühstücks nach dem Relegationssieg in Düsseldorf", so schreibt es der VfL Bochum am Freitag auf seiner Website, wurden zehn Profis offiziell verabschiedet. Nachdem die Abgänge von Patrick Osterhage (Freiburg), Andreas Luthe (Karriereende) und Danilo Soares (Nürnberg) bereits kommuniziert worden waren, müssen die VfL-Fans nun also von sieben weiteren - teils elementar wichtigen - Akteuren Abschied nehmen.

Stöger hinterlässt eine große Lücke

Ein Tor und zwei Assists in der Relegation, 17 Scorerpunkte in der abgelaufenen Bundesligasaison und dazu Vize-Kapitän der Mannschaft: Kevin Stöger stach in einer beinahe folgenschweren und enttäuschenden Spielzeit dennoch heraus - und hinterlässt ab Sommer eine große Lücke. "Für uns ist "Stögi" auf jeden Fall ein Kandidat für die österreichische Nationalmannschaft. Mach's gut, Kevin, und vielen Dank für deinen Einsatz", heißt es in der Mitteilung des Erstligisten, den der 30-jährige Österreicher nach zwei gemeinsamen Jahren ablösefrei verlassen wird.

zum Thema Kann Rangnick bei der EM tatsächlich auf Stöger verzichten?

20 Spiele weniger als Stöger, der von den sieben Abgängen insgesamt die meisten Einsätze für die Bochumer verbuchen konnte (110), absolvierte Takuma Asano seit seinem Wechsel 2021 für den VfL. Der japanische Rechtsaußen erzielte in 90 Auftritten 14 Treffer, zudem steuerte er sieben Assists bei. Wie bei Stöger ist auch Asanos Zukunft noch offen.

Routinier Esser kehrt zum VfL zurück

Anders sieht es bei Keven Schlotterbeck und Goncalo Paciencia aus, die vorerst zu ihren Stammvereinen zurückkehren werden. Schlotterbeck, der es auf 42 Einsätze im VfL-Trikot brachte, war von Ligakonkurrent SC Freiburg ausgeliehen. Paciencia wird abwarten müssen, wie Celta Vigo nach seiner weitgehend enttäuschenden Leihe (21 Spiele, drei Tore) mit ihm plant.

Auch für Michael Esser endet derweil die Zeit anne Castroper - zumindest vorübergehend. Der 36-jährige Schlussmann, der bereits selbst im Jugendalter als heranwachsender Spieler im Klub tätig war, wird nach seiner aktiven Laufbahn als Torwarttrainer in den Nachwuchsbereich der Bochumer zurückkehren.

Hat Antwi-Adjei eine Zukunft in Bochum?

Wie Philipp Förster seine Zukunft plant, ist indes noch nicht bekannt. Der 29-jährige Offensivmann schloss sich dem VfL vor zwei Jahren vom VfB Stuttgart kommend an, kam in der vergangenen Saison aber lediglich in 13 Partien zu Spielzeit. Der Linksfuß ist damit ab sofort ebenso vereinslos wie Möritz Römling, der in Bochum sein Debüt als Zweitligaprofi feierte und sich nach einer neuen Aufgabe im Profigeschäft umschauen wird.

Ob Christopher Antwi-Adjei die lange Liste der Abgänge in der nahen Zukunft nochmals erweitern wird, ist nach derzeitigem Stand derweil noch nicht in Stein gemeißelt. Der flinke Linksaußen "wurde trotz auslaufenden Vertrages nicht verabschiedet, hier laufen noch Gespräche über eine weitere gemeinsame Zukunft anne Castroper", erklärte der VfL.