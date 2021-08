Abgang zeichnet sich ab: Sörloth fehlt im RB-Training

Die Zeit von Alexander Sörloth in Leipzig neigt sich dem Ende entgegen. Der Norweger wurde von den RB-Verantwortlichen vom Training befreit und fehlte am Dienstag. Dafür kehrte ein anderer Offensivspieler zurück.

Dass Sörloth ein Verkaufskandidat bei den Sachsen ist, ist ein offenes Geheimnis. Der Norweger, der erst im September 2020 zu RB gewechselt war, soll das Interesse von Olympique Marseille geweckt haben, am Montag soll auch der spanische Klub Real Sociedad San Sebastian in den Poker eingestiegen sein. Aus der Bundesliga wurde er mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Am Dienstag fehlte Sörloth im Training der Sachsen. Wie der Klub bestätigte, hat der 25-Jährige die Freigabe für Verhandlungen erhalten. Wohin Sörloth zu Gesprächen gereist ist, ist nicht bekannt.

Ebenfalls bei den Vormittagseinheiten fehlten Angelino und Peter Gulacsi. Angelino muss weiterhin wegen seiner muskulären Probleme passen, die bereits seinen Einsatz beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart am letzten Freitag verhindert hatten. Einen freudigen Grund hatte dagegen das Fehlen Gulacsis. Der ungarische Keeper wurde am Montag Vater eines Sohnes.

Laimer trainiert individuell - Olmo steigt wieder ein

Lediglich ein individuelles Programm abspulen konnte Konrad Laimer, der Österreicher laboriert ebenfalls an muskulären Problemen. Dafür stieg Dani Olmo wieder in das Training Leipzigs ein. Der Spanier spielte sowohl bei der EURO als auch bei Olympia für sein Heimatland und erhielt verlängerten Urlaub. Durch seine Rückkehr könnte er bereits am kommenden Wochenende beim Gastspiel des Marsch-Teams beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 17.30 Uhr) wieder eine Option sein.