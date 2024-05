Abgang mit Hintertürchen: Waren es doch nicht Nadals letzte French Open?

Rafael Nadal hat mit ziemlicher Sicherheit sein letztes Match bei den French Open gespielt. Ein kleines Hintertürchen ließ der Spanier aber offen. Groß war auch der Auftritt seines Kontrahenten Alexander Zverev nach der Partie.

Rafael Nadal ist in der Weltrangliste weit abgerutscht und hatte daher das Pech, in der ersten Runde einen echten Brocken zugelost zu bekommen. Und genau so kam es auch, der Spanier musste am Montag gegen den formstarken Rom-Gewinner Alexander Zverev ran. Der Deutsche war favorisiert - und siegte am Ende auch in drei Sätzen.

"Ich war wettbewerbsfähig, ich hatte meine Chancen. Aber es war nicht genug", sagte Nadal und lobte seinen Gegner: "Ich muss Sascha gratulieren. Ich wünsche dir das Beste für das Turnier." Vor allem dem zweiten Satz wird der Mann aus Manacor nachtrauern, als er schon zum Satz servierte und wenig später im Tiebreak verlor.

"Ich weißt nicht, was ich sagen soll", rang der zuerst interviewte Zverev nach der Partie nach Worten und verhielt sich dann groß: "Danke Rafa, von der ganzen Tenniswelt. Es ist so eine große Ehre, mit dir auf dem Platz zu stehen. Ich habe in meiner Kindheit Rafa spielen sehen und ich hatte das Glück, gegen Rafa zu spielen als ich Profi wurde. Ich hatte Glück, dass ich zweimal auf diesem tollen Platz gegen ihn spielen durfte. Heute ist nicht mein Moment, heute ist Rafas Moment, ich werde jetzt nicht viel sprechen."

"Ich hoffe, euch wiederzusehen"

Es war natürlich auch klar, dass die Zuschauer im Court Philippe-Chatrier Nadal sprechen hören wollten. Ihren Helden der vergangenen Jahre. War es dann jetzt wirklich sein letztes Match bei den French Open? "Wenn es das letzte Mal war, habe ich es genossen", sagte der Spanier. "Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht zurückkehren werde." Ein kleines Hintertürchen ließ der 14-malige French-Open-Sieger dann doch offen: "Ich hoffe, euch wiederzusehen, aber ich weiß es nicht."

Im Sommer steht auch noch Olympia an, die Spiele werden auf der Anlage von Roland Garros stattfinden. Aber natürlich ging es nach der Partie um eine erneute Teilnahme Nadals an den French Open. Jenem Turnier, dass der Spanier so geprägt hat wie kein anderer Spieler irgendein Turnier. Der Mann aus Manacor hat eigentlich gesagt, dass 2024 seine letzte Saison ist. Aber man weiß ja nie.

Er selbst sei durch "harte zwei Jahre gegangen wegen der Verletzungen", sagte Nadal, natürlich sei es schwierig für ihn, zu reden. "Meine Gefühle sind schwer in Worte zu fassen. Es ist so besonders, die Liebe der Menschen an dem Ort zu spüren, der mir selbst am meisten bedeutet."

Und wie geht es jetzt erst einmal die nächsten Wochen weiter? "Vielleicht sage ich in zwei Monaten, dass es das war. Ich hoffe, dass ich bei Olympia auf den Platz hier zurückkehre", so der 22-fache Grand-Slam-Champion, der noch einmal massig Applaus erntete und dann sein Wohnzimmer verließ.