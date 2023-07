Abgang bestätigt: Blatt verlängert nicht in Berlin

Nach der enttäuschenden Saison 2022/23 steht bei Alba Berlin ein Neuanfang bevor. Bei diesem wird Tamir Blatt fehlen.

Wie Alba Berlin am Dienstag bekanntgab, wird Blatt seinen ausgelaufenen Vertrag nicht verlängern und stattdessen nach einer neuen Herausforderung suchen. "Wir wünschen Tamir alles Gute für seinen nächsten Schritt. In seinen zwei Jahren bei uns hat er sehr hart gearbeitet, um zu zeigen, dass er in der Euroleague bestehen kann. Und spätestens in der letzten Saison hat er bewiesen, dass er dieser Herausforderung auch gewachsen ist", wird Albas Sportdirektor Himar Ojeda in einer Mitteilung zitiert.

Blatt spielte zwei Jahre für Alba Berlin, bestritt 130 Pflichtspiele und gewann in seiner ersten Saison das Double. Gerüchte über einen Weggang des israelischen Nationalspielers hielten sich seit Wochen - Interesse soll unter anderem Euroleague-Konkurrent Maccabi Tel Aviv haben.

Für Alba könnte Blatts Weggang im Zuge des zu erwartenden Neuanfangs nach der titellosen und enttäuschenden Saison 2022/23 zum Umbruch auf der Point-Guard-Position führen. Die Zukunft von DBB-Nationalspieler Maodo Lo ist ebenso offen wie die von Jaleen Smith, der mit namhaften europäischen Klubs in Verbindung gebracht wird.