Abflug nach Marbella: DFB-Frauen starten WM-Casting

Die WM wirft ihre Schatten voraus. Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft ist inzwischen nach Spanien aufgebrochen, um die akribische Vorbereitung voranzutreiben.

Auf dem knapp dreistündigen Flug von Frankfurt nach Malaga konnte Martina Voss-Tecklenburg ihre akribische WM-Planung vorantreiben. Die Bundestrainerin überlässt auf dem Weg zum dritten Stern nichts dem Zufall. "Natürlich haben wir auch in der fußballfreien Zeit fleißig gearbeitet, aber es ist etwas anderes, auf dem Platz zu sein", sagte die 55-Jährige voller Vorfreude auf den Start der WM-Mission am Dienstag.

Aus diesem Grund will sie im Trainingslager in Marbella mit den Vize-Europameisterinnen den Grundstein legen für eine erfolgreiche Titeljagd im Sommer in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Am kommenden Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) steht als erster Gradmesser der Klassiker gegen Schweden in Duisburg an.

Dass aber ihr nach der WM auslaufender Vertrag noch nicht verlängert ist, kommentierte Voss-Tecklenburg zuletzt spürbar zurückhaltend. "Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir einen Vertrag erst nach einer WM verlängern", versicherte sie: "Wir sind in Gesprächen." Doch die Umwälzungen im DFB nach der Trennung von Oliver Bierhoff sorgten für Verzögerungen.

"MVT" hat die Qual der Wahl

Der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou hatte sich schon während der EURO für die Zukunft mit "MVT" stark gemacht. Der Sympathieträgerin zügig Gewissheit zu verschaffen, erscheint als Zeichen der Wertschätzung überfällig. Schließlich ist die positive Entwicklung seit ihrem Amtsantritt Ende 2018 nicht zu übersehen.

Taktisch flexibler soll der zweimalige Weltmeister nun werden, für die Spielerinnen hat das WM-Casting begonnen. "Es wäre ein Traum, Deutschland erstmals bei einem so großen Turnier vertreten zu dürfen", sagte Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim. Einen "qualitativ sehr hochwertigen Kader" sieht die Bundestrainerin: "Das macht es echt spannend."

Schlüsselspielerin Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) musste sich allerdings krankheitsbedingt abmelden, Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) wartet lieber noch mit ihrem DFB-Comeback nach einem Kreuzbandriss. Dafür ist ihre OL-Kollegin Sara Däbritz wieder dabei, in der Abwehr kehrt Marina Hegering (VfL Wolfsburg) zurück.

Viertägige Klausur im Schwarzwald

Um "die nächsten Schritte zu gehen", setzte die Bundestrainerin auf ein bewährtes Mittel zur Einstimmung. Vier Tage lang schloss sich Voss-Tecklenburg mit ihrem Trainerstab kürzlich im Schwarzwald ein, um den Masterplan bis zur WM auszutüfteln. Das hatte schon vor dem EM-Höhenflug in England im vergangenen Sommer hervorragend funktioniert.

Zum ersten Formcheck steht an der Costa del Sol am Freitag noch ein "Geheim-Test" gegen WM-Teilnehmer Irland hinter verschlossenen Türen an. Läuft es nach Plan, spielt die DFB-Auswahl unter anderem im April noch gegen den Titelkandidaten Brasilien, bevor es bei der WM gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) geht.