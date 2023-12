Abflug mit Ansage: Warum Rot-Weiß Erfurt Pronichev loswerden will

Erst im Sommer war Maximilian Pronichev vom österreichischen Zweitligisten SV Horn an den Steigerwald gewechselt. Nun könnte sich das Kapitel in Erfurt für den Offensivspieler schon wieder schließen. Erfurt hat dem 26-Jährigen eine Wechselfreigabe erteilt.

Einen Tag nach seiner Suspendierung schuftete Maximilian Pronichev in einem Fitnessstudio und stemmte Gewichte - mit ein paar Teamkollegen an seiner Seite. Aber die Zeit des gemeinsamen Trainings ist seit seiner Freistellung vorbei. Trotzdem versuchte der Mittelfeldmann des FC Rot-Weiß Erfurt so etwas wie Normalität zu suggerieren. "Mein Vertrag ist nicht aufgelöst. Wir werden noch einmal miteinander sprechen und ausloten, was für beide Seiten das Beste ist", sagte der 26-Jährige.

Er sollte der Unterschiedsspieler sein. Aber wir haben uns mehr von ihm erhofft. Chefcoach Fabian Gerber (44) über die Gründe der Freistellung

Aber der Verein hat sich längst entschieden. Er legt Pronichev einen Vereinswechsel nahe. „Diese Entscheidung ist nicht populär. Er sollte der Unterschiedsspieler sein. Aber wir haben uns mehr von ihm erhofft", sagte Trainer Fabian Gerber, der auch den Grund für die Freistellung vor den letzten drei Spielen des Kalenderjahres nannte: "Damit hat Maximilian die Möglichkeit, sich noch vor der Winterpause einen neuen Verein zu suchen."

Vom Königstransfer zum Bankdrücker

Keine fünf Monate nach seiner Verpflichtung wirkt Pronichevs neunte Karrierestation innerhalb von neun Jahren wie ein einziges Missverständnis. Dabei galt im Sommer sein Wechsel nach Erfurt als Königs-Transfer der Regionalliga. Angeblich hatten damals auch sein Ex-Verein Energie Cottbus und der BFC Dynamo großes Interesse an ihm.

Doch noch im September war er erstmals aus der Erfurter Startelf gerutscht. Später gingen seine Einsatzzeiten immer weiter zurück. Gegen Babelsberg (0:1) stand er nur acht Minuten auf dem Platz, gegen Lok Leipzig (0:1) eine Viertelstunde. Beim jüngsten 0:2 gegen Hertha BSC II fehlte er schließlich gänzlich. In 14 Regionalliga-Einsätzen kam er auf einen Treffer und fünf Vorlagen.

Brandherd in der Kabine

"Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt und mehr erhofft. Aber es gab auch einen Abwärtstrend der gesamten Mannschaft", sagt Pronichev. Genau das zu verhindern, hatten viele in Erfurt von ihm erwartet. In schwierigen Phasen gelang es ihm jedoch nicht, als Führungsspieler seine Teamkollegen mitzureißen. Im Gegenteil. Hier und da soll es angesichts seines eigenwilligen Charakters in der Kabine auch mal geknistert haben.

Unter all diesen Umständen sind wohl auch die Worte von Geschäftsführer Franz Gerber zu verstehen, der nach der Pleite gegen Hertha BSC II angekündigt hatte, in der Winterpause den Kader neu sortieren und zwei Mentalitätsspieler holen zu wollen. Von da an war klar, dass sich Erfurt von Pronichev trennen möchte. Der Geschäftsführer bedauert die Entwicklung, bleibt aber gelassen: „Es passiert im Fußball immer wieder, dass man feststellt, es passt einfach nicht."