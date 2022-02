Abfahrt: Sander muss um Startplatz kämpfen

Andreas Sander muss um seinen Start bei der Olympia-Abfahrt kämpfen. Der Vize-Weltmeister duelliert sich mit Simon Jocher um den vierten und letzten Platz im DSV-Aufgebot.

Der WM-Zweite Sander von 2021 muss im Abschlusstraining am Samstag gegen Jocher um das letzte deutsche Ticket für das Rennen in der Königsdisziplin am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) kämpfen. "Dann wird die Zeit entscheiden, wer der vierte Athlet in unserem Team ist", sagte Cheftrainer Christian Schwaiger.



Ihren Platz sicher haben der WM-Zweite im Super-G, Romed Baumann, Josef Ferstl sowie Dominik Schwaiger. "Das waren die drei schnellsten Athleten im zweiten Training. So wie vorher besprochen, haben wir jetzt auch entschieden", erklärte Schwaiger.

Sander fühlt sich "viel wohler"

Bei der zweiten, vom Wind stark beeinflussten Testfahrt auf der neuen Olympia-Piste in Yanqing war Baumann am Freitag als Achter bester Deutscher, ihn trennten 0,55 Sekunden von der Bestzeit von Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen). Ferstl belegte Platz 16, Schwaiger wurde zwei Ränge und 0,12 Sekunden vor Sander 32. Jocher landete auf Platz 36 und war damit der Schwächste im DSV-Quintett.



"Ich hatte einen großen Fehler, der darf so nicht passieren", sagte Sander über seine Vorstellung. Grundsätzlich fühle er sich aber wieder "viel wohler" als zuletzt. "Ich bin sicher deutlich besser in Form und konkurrenzfähiger, als ich es in Kitzbühel war."

Jocher, den eine schmerzhafte Fersenprellung plagt, meinte zum anstehenden Duell um den finalen Platz: "Von uns hat es jeder verdient, es sollen die Besten fahren."