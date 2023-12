Abfahrt in Val d'Isere: Weidle und Aicher enttäuschen - Starke Schweizerinnen

Kira Weidle landet in der Abfahrt von Val d'Isere deutlich hinter den Spitzenplätzen. Ihr fehle aktuell das richtige Feeling, erklärt die WM-Zweite von 2021. Die Schweizerin Jasmine Flury gewinnt.

Kira Weidle ist auch in der Abfahrt von Val d'Isere hinter den Erwartungen geblieben. Die Starnbergerin belegte beim Weltcup in Frankreich am Samstag nur Rang 13. Teamkollegin Emma Aicher konnte nicht an ihre tolle Leistung in St. Moritz anknüpfen und musste sich mit Rang 24 begnügen. Katrin Hirtl-Stanggaßinger fuhr auf Rang 40 und schaffte es damit nicht in die Punkte.

Flury siegt vor Landsfrau Hählen

Den Sieg sicherte sich die Schweizer Weltmeisterin Jasmine Flury vor ihrer Landsfrau Joana Hählen. Mit Priska Nufer (6.) und Corinne Suter (9.) schafften es zwei weitere Schweizerinnen in die Top Ten, Lara Gut-Behrami (11.) landete knapp dahinter. Weltcup-Punkte gab es zudem für Delia Durrer auf Platz 15 und Michelle Gisin auf Rang 20.

Dritte wurde die Österreicherin Cornelia Hütter. Die Italienerin Sofia Goggia, die dominierende Abfahrerin der vergangenen Jahre, reihte sich auf der anspruchsvollen Piste auf Platz vier ein. Mikaela Shiffrin legte eine Pause ein, war nicht am Start.

Weidle auf der Suche nach dem Feeling

"Ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach meinem Gefühl im Rennen", sagte die sichtlich unzufriedene Weidle im ZDF. Sie habe keinen großen Fehler gemacht, analysierte die WM-Zweite von 2021. "Aber von oben bis unten fehlt gerade die Aktivität." Womöglich wolle sie derzeit "ein bisschen zu viel". Nach ihrem neunten Platz in der Abfahrt von St. Moritz eine Woche zuvor hatte sie sich viel vorgenommen, berichtete die 27-Jährige.

Das Rennen in Val d'Isere wurde nach einem heftigen Sturz der Kanadierin Stefanie Fleckenstein für längere Zeit unterbrochen. Die 26-Jährige verlor nach einem kleinen Verschneider kurz vor dem Ziel das Gleichgewicht und knallte heftig auf den Untergrund. Eine Diagnose war zunächst nicht bekannt.

Am Sonntag (11 Uhr) steht in den französischen Alpen noch ein Super-G für die Frauen an.

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse