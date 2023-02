Abermillionen gespaart: Las Vegas Raiders trennen sich von Quarterback Carr

Die Las Vegas Raiders haben sich an diesem Dienstag von ihrem jahrelangen Starting Quarterback Derek Carr getrennt. Wohin es den 31-jährigen Spielmacher nun zieht, ist offen.

Wird künftig in einem anderen Dress in der NFL an den Start gehen: Ex-Raiders-Quarterback Derek Carr. IMAGO/USA TODAY Network

Letzten Endes hatten sich die Raiders-Bosse sicherlich mehr versprochen von Derek Carr. Der ehemalige Zweitrunden-Pick des NFL-Drafts 2014 (36. Stelle) hatte das traditionsreiche und schon dreimal im Super Bowl erfolgreiche Franchise aus Las Vegas (vor 2020 in Oakland ansässig) lediglich in den Regular Seasons 2016 und 2021 in die Play-offs geführt.

Der viermalige Pro Bowler stellte zwar in seinen Jahren starke Werte auf (35.222 Yards, 217 Touchdowns, 99 Interceptions), für den ganz großen Wurf Richtung NFL-Finale oder zumindest jahrelanger Endrundenteilnahmen reichte das alles aber nicht.

Auch das Investment, ihm seinen ehemaligen College-Kumpel Davante Adams für teures Geld von den Green Bay Packers zu holen, rechnete sich nicht sonderlich. Seine erreichten 3522 Passing Yards und 24 TDs neben 14 Picks gehörten zu seinen schwächeren Jahren, obwohl hierbei Star-Receiver Adams ordentlich bedient worden war (1516 Yards, 14 Touchdowns).

"Es bricht mir das Herz"

Mit der mageren Siegesbilanz von 6:11 lief Las Vegas letztlich als siebtschwächstes Team ins Ziel ein, Quarterback Carr war zudem bereits in Week 17 als Vorbereitung auf die ohnehin längst vermutete Trennung für Ersatzmann Jarrett Stidham auf die Bank gesetzt worden.

"Es bricht mir das Herz, dass ich mich nicht persönlich verabschieden kann", schrieb Carr im Anschluss in einem auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichten Beitrag und machte seinen Abschied damit quasi schon offiziell. "Es war eine echte Achterbahnfahrt in unseren neun gemeinsamen Jahren."

Kurios: Erst vor der Saison hatte Carr seinen Vertrag um drei Jahre verlängert - und noch 2021 beteuert, er würde lieber seine Karriere beenden, als für ein anderes Team als die Raiders zu spielen. Diese Aussage hat er nun revidiert.

Schließlich ist seit diesem Dienstag auch offiziell sein Raiders-Aus bekannt. Las Vegas um Besitzer Mark Davis entließ den 31-Jährigen, um sich so die ansonsten noch an diesem Tag fälligen 40,4 Millionen US-Dollar zustehendes Gehalt zu sparen. Damit ist Carr nun Free Agent und kann sich in der nach dem spannenden wie knappen Super Bowl beginnenden Offseason ein neues Team suchen. Am stärksten gehandelt werden hier dieser Tage die New Orleans Saints und die Carolina Panthers.

