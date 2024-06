Aberger verstärkt den SV Todesfelde

Der SV Todesfelde darf einen weiteren Neuzugang in seinen Reihen begrüßen. Maximilian Aberger wechselt aus der U 19 des SC Vorwärts Wacker Billstedt zum Regionalliga-Aufsteiger. „Sein Kämpferherz wird uns in Todesfelde viel Freude bereiten“, sagt der Sportliche Leiter Sven Tramm und ergänzt: "Maxi ist lauf- und spielstark und sieht viele Räume, die er und die Mannschaft bespielen kann. Er verstärkt uns in der Defensive, in der er flexibel einsetzbar ist."