Aberdeens Trainerwechsel - und welche Rolle Peters dabei spielt

Der FC Aberdeen stellt sich mitten in seiner enttäuschenden Saison neu auf. Auch Bernhard Peters ist dabei involviert.

Am Samstag erreichte der FC Aberdeen mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Kilmarnock das Halbfinale des schottischen FA Cup, doch die noch größere Nachricht des Abends folgte erst eine knappe Stunde nach dem Schlusspfiff: Neil Warnock, das 75-jährige Trainer-Urgestein, das schon in der Premier League coachte, als die noch gar nicht so hieß, trat nach nur einem Monat im Amt zurück.

Nur zwei seiner acht Spiele im Amt hatte der Nachfolger von Barry Robson gewonnen, beide allerdings im Pokal, während Aberdeen als Vorjahresdritter in der Liga der Abstieg droht. Warnock hatte ursprünglich vorübergehend bis zum Saisonende übernehmen sollen, dass er nun vorzeitig ging, sorgte für Fragezeichen. Spielte auch eine Rolle, was sich im Hintergrund gerade tut?

Am Montag machte der Klub offiziell, dass er seit dem Jahreswechsel mit BPTC zusammenarbeitet, einer Berateragentur, die für Sportvereine, vornehmlich im Fußball, Strategiemodelle entwickelt - und an deren Spitze Bernhard Peters steht. Der frühere Hockey-Bundestrainer arbeitete zwischen 2006 und 2014 in verschiedenen Positionen für die TSG Hoffenheim und war danach vier Jahre lang Sportdirektor des Hamburger SV.

Bei der Wahl des neuen Trainers hilft Peters' Team mit

"Sie haben auch mehrere Schlüsselbereiche identifiziert, die unsere derzeitige Struktur erheblich verbessern würden", erklärt Aberdeens Geschäftsführer Alan Burrows. Dazu gehört neben strukturellen Veränderungen explizit auch die "Unterstützung bei der Einstellung eines neuen Trainers". Im Zusammenarbeit mit BPTC habe man eine Shortlist erstellt. Der Warnock-Nachfolger soll in der Länderspielpause präsentiert werden. Bis dahin bleibe Interimstrainer Peter Leven im Amt, der am Mittwoch im Gastspiel bei Aufsteiger FC Dundee Premiere feiert.

BPTC arbeitet - in unterschiedlichem Umfang - unter anderem auch mit der TSG Hoffenheim, Werder Bremen und MLS-Klub St. Louis City SC zusammen.