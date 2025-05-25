Nach 35 Jahren: Der FC Aberdeen holt wieder einen großen Pokal

Eine lange Titel-Durststrecke endet für den FC Aberdeen nach über drei Jahrzehnten. Die Dons küren sich gegen Celtic in einem engen Endspiel zum schottischen FA-Cup-Champion.

"Ich bin glücklich, erleichtert, müde und ich werde diesen Abend genießen! Ich habe jetzt ziemlich viele Emotionen", sagte Aberdeens Trainer Jimmy Thelin nach dem Gewinn des schottischen FA Cups über seine Gefühlswelt. Wahrlich war es ein historischer Tag für den FC Aberdeen, der in einem engen Endspiel gegen Celtic Glasgow mit 4:3 im Elfmeterschießen (Endstand nach 120 Minuten: 1:1) den längeren Atem hatte.

Das Geheimnis für den Erfolg laut dem schwedischen Coach: "Die ganze Woche über haben wir versucht, uns vorzustellen, wie wir dieses Spiel gewinnen können, und diesen Glauben in der Mannschaft zu wecken."

Zwei Eigentore in der regulären Spielzeit

Und dieser Glaube schien geweckt worden zu sein. Im ausverkauften Glasgower Hampden Park ging Celtic zunächst durch ein Eigentor von Alfie Dorrington (39.) mit 1:0 in Führung, doch Aberdeen gab sich nicht auf und glich in der 83. Minute ebenfalls mittels eines Eigentores aus. Diesmal war Torhüter Kasper Schmeichel der Unglücksrabe auf Celtic-Seite.

Nach Ende der regulären Spielzeit stand somit keine Entscheidung, aber auch die Verlängerung brachte keinen Sieger hervor. Stattdessen ging es ins Elfmeterschießen, in dem Aberdeens Torhüter Dimitar Mitov zum Helden wurde. Der Bulgare parierte die Schüsse von Callum McGregor und Alistair Johnston und verhalf den Dons zum Sieg.

Thelin mit viel Lob für die Mannschaft

"Celtic ist eine wirklich gute Mannschaft, Brendan ist ein wirklich toller Trainer, aber die Art und Weise, wie unsere Spieler heute da draußen antreten, wie sie gemeinsam verteidigen, sie hatten Krämpfe, sie waren müde, aber sie glauben weiter daran, und ich bin so stolz darauf, wie sie auch die Energie unserer Fans genutzt haben, die heute hierher gereist sind", schwärmte Thelin über sein Team.

Aberdeen habe den "Extraschritt füreinander" gemacht und sei auch im Elfmeterschießen stark gewesen. Der Schwede gab allen mit auf den Weg: "Ich denke, man muss groß träumen dürfen, das ist wichtig."

Achter Pokalsieg der Vereinsgeschichte

Für Aberdeen ist es der erste große Titel seit 35 Jahren, zuletzt gewannen die Dons im Jahr 1990 die Trophäe. Zudem ist es der achte Pokalsieg der Vereinsgeschichte. In der Spielzeit 2016/17 stand Aberdeen zum letzten mal im Endspiel um den schottischen FA Cup. Der Gegner hieß ebenfalls Celtic, doch damals noch mit dem glücklicheren Ende für die Grün-Weißen (1:2).

Ganz titellos war Aberdeen seit 1990 aber nicht: Zwei Erfolge im League Cup konnten gefeiert werden, einmal 1995/96 und einmal 2013/14. Diese Trophäe hat jedoch nicht so viel Gewichtung wie der FA Cup, da lediglich vier Runden gespielt werden.