"Aber dazu sind wir ja da": BVB startet mit schweißtreibendem Programm in San Diego

Mit schweren Beinen sind die Profis von Borussia Dortmund am Dienstag nach dem ersten Trainingstag in San Diego ins Bett gefallen. Neuzugang Marcel Sabitzer ist inzwischen bei seinem neuen Team angekommen.

Den Jetlag hat Julian Brandt einigermaßen gut im Griff. Auch die grundsätzliche Fitness, sagt Dortmunds Mittelfeldspieler, stimme. Die Läufe vom Strafraum zu Strafraum aber, die hätte er zum Abschluss der ersten richtigen Trainingseinheit des BVB in San Diego nicht unbedingt benötigt. "Die waren überraschend anstrengend. Da haben wir ein bisschen gekeucht", gibt er in der Medienrunde auf dem weitläufigen Areal des Teamhotels Fairmont Grand Del Mar zu. "Aber dazu sind wir ja da."

BVB-Trainer Edin Terzic und seine Assistenten haben sich ein schweißtreibendes Programm ausgedacht, um auf der elftägigen US-Reise des Vizemeisters trotz der Reisebelastung und der zahlreichen PR-Termine die sportlichen Grundlagen für die neue Saison zu legen. In San Diego wird jeden Tag zweimal trainiert, ehe am Donnerstag gegen die San Diego Loyals der erste von drei Tests während des Trips ansteht. "Die Bedingungen hier sind super", sagt Keeper Gregor Kobel. "Ich bin fit, auch wenn ich recht früh wach war heute. Die Tage werden kein Problem sein."

Sabitzer ist in San Diego und beim BVB gelandet

Ab Mittwoch wird auch Marcel Sabitzer, der jüngste von bislang drei Neuzugängen des BVB, die Vorzüge des Trainingszentrums in einem Vorort San Diegos kennenlernen. Dienstagnachmittag ist der 29-Jährige, der am Montag vom FC Bayern verpflichtet wurde, in den USA gelandet. Seine neuen Teamkollegen allerdings bekam er erst beim Abendessen zu Gesicht, da die Mannschaft parallel zu seiner Ankunft trainierte.

Da er in München zuletzt normal trainierte, dürfte er schnell das volle Pensum mitgehen können. Ob er allerdings bereits im Test gegen den US-Zweitligisten aus San Diego zum Einsatz kommt, ist dennoch offen. Wahrscheinlicher ist ein Einsatz im zweiten Testspiel, das am Sonntag in Las Vegas gegen Manchester United bestritten wird. Zum Abschluss der Drei-Städte-Tour, die dem BVB fünf Millionen Euro Gewinn einbringen wird, trifft der BVB am kommenden Mittwoch dann noch auf den FC Chelsea. Diese Partie findet in Chicago statt.

Um für sich zu werben, spart der BVB, der mit einem rund 100-köpfigen Tross unterwegs ist, in den USA nicht an Aufwand. Das Vormittagstraining am Dienstag fand vor den Augen von 150 Fans der Borussia statt, die teils weite Anfahrtswege auf sich genommen hatten. Zur Belohnung gab es neben Autogrammen und Selfies mit den BVB-Stars auch Gratis-Tacos aus einem extra in Schwarz und Gelb gebrandeten Foodtruck - teils serviert von Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko, der daran nach der Einheit sichtlich Spaß hatte.