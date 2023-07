Abenteurer Jenz will beim VfL langfristig auftrumpfen

Ungewöhnliche Namen, ein ungewöhnlicher Karriereverlauf - im zweiten Anlauf klappte es für den Innenverteidiger mit einem Wechsel zum VfL, wo er sich eines Tages endlich auch in den Fokus des DFB spielen will.

Moritz Jenz will sich in Wolfsburg durchbeißen und für die Nationalelf empfehlen. IMAGO/Susanne Hübner

Indiana Jones? "Nein, Indiana Jenz!" Fünf Monate ist der kleine Sohn des Neu-Wolfsburgers Moritz Jenz jetzt alt. Indiana Leonardo Lenz, ein gebürtiger Wittener und damit eine ewig in der Familie lebendige Erinnerung an die recht kurze Zeit als Leihspieler beim FC Schalke 04 in der vergangenen Saison.

Mit den ungewöhnlichen Namen ist es so eine Sache beim neuen Innenverteidiger des VfL. Als er 2022 sein erstes Tor für seinen damaligen Klub Celtic Glasgow erzielte, "taufte" dort ein Fan den Deutschen kurzerhand Moritz "Mercedes" Jenz - für seinen jetzigen Arbeitsplatz im Schatten des Volkswagenwerks eine durchaus etwas problematische Ehre … Und Indiana? "Ich wollte keinen deutschen Namen, meine Frau wollte keinen italienischen", erklärt Jenz. "Wir mögen den Film Indiana Jones, den ersten Teil vor allem. Guter Charakter, cooler Typ, Explorer, Gentleman. Wenn mein Sohn einmal auch etwas davon hat, wäre das schon gut."

In seinem Sport war Jungvater Jenz selbst bisher ein wenig als Abenteurer unterwegs, hat mit 24 schon einige Stationen hinter sich, früh den Sprung aus seiner Geburtsstadt Berlin und von seinen Heimatvereinen Haselhorst, Siemensstadt und TeBe in die weite Fußball-Welt gewagt. "Ich war zwölf und wäre damals fast nach Wolfsburg gewechselt. Ich habe mir das Internat angeschaut. Fabian Wohlgemuth, der damalige Nachwuchsleiter, hatte mir dort alles gezeigt. Zimmer, Schule, auch die Kirche, weil ich manchmal sonntags in die Kirche gehe. Aber ich wäre weg von meinen Eltern gewesen."

Jenz: "Die Premier League war wie ein Phantasieland für mich"

Londons Traditionsklub Fulham FC bot dagegen an, die ganze Familie Jenz könne mit ihrem talentierten Sohn nach England übersiedeln. "Ein perfektes Paket. Die Premier League war wie ein Phantasieland für mich. Es war für mich ein geiles Abenteuer. Ich dachte, das mache ich mal."

Leider hat's später mit der Premier League nicht geklappt. "Aber es war eine lange, schöne Reise - neun Jahre …", nimmt Jenz trotzdem etwas mit von der Zeit im Nachwuchs der "Cottager", wo er teilweise sogar als Kapitän spielte. "Es hat mich in gewisser Weise abgehärtet und weitergebracht. Es entsprach meinem Spielstil: Aggressiv, hoch verteidigen, dominieren."

Über Lausanne/Schweiz und Lorient/Frankreich führte der Weg nach Glasgow - und zum Durchbruch in der Karriere: Schottische Meisterschaft, Europacup mit Celtic. "Ich habe gegen PSG gespielt, gegen Real in der Champions League, das Glasgow-Derby. Gegen Real Madrid war es schon ganz speziell. Das erste Mal Champions League, die Musik, die Atmosphäre, die du aus dem Fernsehen kanntest. Und dann spielst du gegen Toni Kroos, Antonio Rüdiger. Das war wirklich surreal."

Dieses Jahr kam das Ruhrpott-Derby als ein persönliches Highlight-Spiel hinzu - gegen Dortmund mit Schalke, wo Jenz wohl geblieben wäre, wären die Königsblauen nicht abgestiegen. So landete er schließlich doch noch in Wolfsburg. "Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Ich hatte gute Gespräche mit Niko Kovac, Marcel Schäfer und Sebastian Schindzielorz. Es ist immer gut, wenn dich einer unbedingt haben möchte. Das gibt dir ein gutes Feeling." Doch keine Garantie auf einen Platz im Team, der ganz aktuell aufgrund einer Wadenverletzung, die Mannschaftstraining unmöglich macht, ohnehin kein Thema ist. Und es gibt prominente Mitstreiter im Abwehrbereich. "Konkurrenzkampf ist überall. Man muss sich halt durchsetzen. Jeder will spielen, aber jeder versucht auch, jedem zu helfen. Ich muss gut trainieren, am Ende entscheidet der Trainer."

War ich vielleicht zu schlecht …? Moritz Jenz mit einem Lachen über fehlende DFB-Einladungen im Juniorenbereich

Langfristig will der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers nun in Wolfsburg bleiben, sich durchsetzen und endlich für die Nationalmannschaft empfehlen. Vom DFB nämlich gab es noch nie Einladungen, auch nicht zu Jugendzeiten. "War ich vielleicht zu schlecht …?", lacht Jenz und fügt ernst hinzu: "Ich bin mit 13 Jahren relativ früh gewechselt. Ein paarmal gab es noch Kontakt. Aber das ist Vergangenheit. Es ist für mich auch nicht so wichtig, ob du in einer U-Nationalmannschaft spielst. Am Ende ist der Männerfußball am wichtigsten." Der Fußballverband Nigerias habe zwar auch schon angefragt. "Aber ich habe mich für Deutschland entschieden. Ich bin aus Deutschland, fühle mich als Deutscher, bin dort aufgewachsen und bin auch Stolz. Mein Ziel ist es, hier in die Nationalmannschaft zu kommen."

Was wahrscheinlich eher klappt als ein Sprung in die Charts! Im Trainingslager der "Wölfe" in Seefeld musste Moritz Jenz beim Teamabend den obligatorischen musikalischen Einstand geben. "Ich habe mit Juri Kirchmayr (einer der Nachwuchs-Torhüter, d. Red.) zusammen das Lied Leyla gesungen. Wer mal auf Mallorca war, kennt es wahrscheinlich. Leicht zu singen, deswegen ausgewählt. Wir haben als erste gesungen und die Party quasi gestartet … Es kam gut an, wir haben Applaus bekommen. Aber Singen ist nicht meine Stärke."