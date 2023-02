"Abenteuer" beendet: Ademi geht nach Oldenburg

Orhan Ademi ist zurück in der 3. Liga. Der VfB Oldenburg hat sich die Dienste des erfahrenen Stürmers gesichert. Der kehrt nach einem "Abenteuer" nach Deutschland zurück.

Der Ex-Duisburger Orhan Ademi meldet sich in Oldenburg in der 3. Liga zurück. IMAGO/pmk

Mit einem namhaften Neuzugang geht Oldenburg den Abstiegskampf in der 3. Liga an. Der VfB hat Orhan Ademi unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige wechselt vom rumänischen Erstligisten UTA Arad zum VfB.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Orhan Ademi einen Stürmer für uns gewonnen haben, der alles mitbringt, um uns zu helfen. Er ist abschlussstark und hat darüber hinaus große Qualitäten in der Ballbehauptung", erklärte Sebastian Schachten, sportlicher Leiter des VfB Oldenburg.

Vor allem reichlich Erfahrung bringt Ademi mit. Für Eintracht Braunschweig bestritt er 25 Bundesliga-Spiele und auch 54 Spiele im deutschen Unterhaus, wo Ademi auch noch elf Partien für den VfR Aalen absolvierte. Zudem kennt er sich in der 3. Liga bestens aus, da bringt es der Angreifer auf 141 Spiele (39 Tore) für Braunschweig, Würzburg und zuletzt Duisburg.

Den MSV hatte Ademi erst im Sommer 2022 Richtung Rumänien verlassen, wurde dort aber bei UTA Arad nicht richtig glücklich. "Rumänien war schon ein Abenteuer", stellte Ademi fest. "Ich habe über zehn Jahre in Deutschland gespielt, wollte aber die Erfahrung im Ausland machen. Rückblickend war es nicht so, wie ich es mir erhofft hatte und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt mit dem VfB in einer starken Liga spielen kann."

Ademi: "Das mag ich"

In einer Liga, in der Oldenburg als Neuling derzeit über dem Strich steht, allerdings nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat. "Die Liga ist insgesamt ausgeglichen, es wird sehr physisch gespielt." Das kommt Ademi entgegen. "Das mag ich und bin überzeugt, dass wir gute Möglichkeiten haben, unser Ziel zu erreichen und den Klassenerhalt zu schaffen."