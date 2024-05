Abendblatt berichtet über Machtkampf beim HSV Hamburg

Der HSV Hamburg kämpft derzeit um seine Zukunft in Form der Lizenz für die nächste Spielzeit in der Handball Bundesliga oder im Fall des Scheiterns um einen Neuanfang in der 3. anstatt der 4. Liga. Unterdessen berichtet das Hamburger Abendblatt von einem Zerwürfnis in der Führung des Vereins - und einem Fragezeichen hinter der Zukunft von Vizepräsident Martin Schwalb.

Martin Schwalb ist Vize-Präsident des HSV Hamburg. Sascha Klahn