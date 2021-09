Abeltshauser eröffnet: München schlägt auch Schwenningen

Drei Spiele, neun Punkte. Der EHC Red Bull München gewann zum Auftakt des 3. Spieltags in der DEL mit 2:1 bei den Schwenninger Wild Wings und feierte den dritten Dreier im dritten Spiel.

Konrad Abeltshauser (20.) und Maximilian Kastner (53.) trafen vor 2.618 Zuschauern am Neckarursprung für die Oberbayern, die sich insgesamt effektiver präsentierten. Erst in der finalen Spielminute traf Verteidiger Niclas Burström für Wild Wings zum ersten und einzigen Mal an diesem Abend. Zum Ausgleich reichte es in den verbleibenden nur noch 40 Sekunden danach nicht mehr.

In seinem ersten Saisoneinsatz verpasste Münchens Keeper Daniel Fießinger (24) einen Shutout somit nur knapp und kam am Ende auf 31 gehaltene Schüsse (Fangquote: 96,9 Prozent).

Einzig die überraschend gut gestartete Düsseldorfer EG könnte mit den Münchnern nun am Freitag in den verbleibenden Partien des Spieltags noch nach Punkten gleichziehen. Die Rheinländer sind am Freitagabend (19.30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg gefordert. Die verletzungsgeplagten Adler Mannheim empfangen in ihrem ersten Heimspiel der Saison die Nürnberg Ice Tigers.