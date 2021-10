Abdullah Keskin: 13 Tore und Fünferpack in zehn Minuten

13 Tore in nur einer Partie? Was für die meisten Stürmer lediglich nach einer Wunschvorstellung klingt, ist in der Kreisliga C im hessischen Groß-Gerau nun aber Realität geworden.

Mit einem rekordverdächtigen 29:0 gegen Mörfelden III haben die Sportfreunde Bischofsheim, derzeit Tabellenführer der Kreisliga C im hessischen Groß-Gerau, am vergangenen Spieltag ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Herausragender Akteur war Spielertrainer Abdullah Keskin, der gleich 13 Treffer selbst beisteuerte. Im Interview mit FUSSBALL.DE spricht der 34-Jährige über damit einhergehende Wettschulden und die weiteren Ambitionen seines Teams.

Sie und Ihr Team waren schon in der vergangenen Saison enorm torgefährlich, aber können Sie sich daran erinnern, schon einmal 29:0 gewonnen zu haben?

Nein, so etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich spiele schon seit meinem sechsten Lebensjahr Fußball, aber an so ein Ergebnis kann ich mich weder im Jugend- noch im Seniorenbereich erinnern.

Was war Ihr bisher höchster Sieg, an den Sie sich erinnern können?

Das war ebenfalls mit Bischofsheim, in der letzten Saison. Da haben wir 16:0 gegen Rüsselsheim gewonnen.

Gegen Mörfelden fiel das Ergebnis noch einmal deutlich höher aus, wann haben Sie gemerkt, dass es ein derart torreicher Nachmittag werden könnte?

Wir sind mit 16:0 in die Pause gegangen und die Fans haben natürlich gefordert, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal das ein oder andere Tor drauflegen. Wir waren aber einfach so darauf fokussiert, unser Spiel durchzuziehen und uns weitere Torchancen zu erarbeiten, dass wir das Ausmaß des Ergebnisses erst nach Spielende wirklich registriert haben.

Wie viele es wirklich waren, habe ich dann erst später in der Spielstatistik gesehen. Abdullah Keskin über seine Torausbeute

Sie selbst hatten einen erheblichen Anteil an diesem Ergebnis. Insgesamt 13 Tore, fünf davon innerhalb von nur zehn Minuten. Konnten Sie während des Spiels noch mitzählen?

Nein, überhaupt nicht. Ich wurde nach dem Spiel von den Mannschaftskollegen darauf angesprochen, wie viele Tore ich denn letztendlich gemacht hätte und hatte im Gefühl, dass es sieben oder acht gewesen sein müssten. Wie viele es wirklich waren, habe ich dann erst später in der Spielstatistik gesehen. Vorher hatte ich mit den Jungs sogar noch gewettet, dass es nicht mehr als zehn waren, jetzt gebe ich der Mannschaft also beim nächsten Training eine Runde Red Bull aus (lacht).

Sie sind mit 24 Treffern aus acht Spielen wenig überraschend der aktuell Führende der Torjägerliste. Ist die Chance auf die Krone bereits im Hinterkopf?

Ich war schon ein paar Mal Torschützenkönig, ist alles etwa vier bis fünf Jahre her. Klar ist das für einen Stürmer immer schön, man hat es immer im Hinterkopf.

Was haben Sie sich für die Saison noch vorgenommen?

Wir hatten letzte Saison eine komplett zusammengewürfelte Mannschaft mit 20 neuen Spielern, haben aber auch da schon gemerkt, dass es passt. Wir lagen auf Aufstiegskurs bis die Saison leider abgebrochen wurde. Da wir einige Spieler, mich und meinen Co-Trainer inbegriffen, in unseren Reihen haben, die schon höherklassig gespielt haben, war für uns von Anfang an klar, dass es für uns nur um den Aufstieg gehen kann. Wir wollen so schnell wie möglich in die Kreisliga B und bisher läuft erfreulicherweise alles nach Plan.