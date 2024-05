Abd El Aal Ali setzt seinen Weg in Ottensen fort

Mohamed Abd El Aal Ali wird beim FC Teutonia Ottensen in seine dritte Saison gehen. Bisher kam der 21-jährige Mittelfeldspieler für die Hamburger auf 31 Einsätze in der Regionalliga. Der neue Sportliche Leiter Kevin Weidlich kommentiert die Vertragsverlängerung in einer Meldung so: "'Mo' ist ein junger Spieler, dessen Entwicklung noch nicht zu Ende ist. In der Rückrunde hat er bis zu seiner Verletzung gute Leistungen gezeigt, und wir sind froh, dass er seinen Weg auch in der kommenden Saison bei uns weiter geht."