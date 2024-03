Abbruch in Portugal: Augsburgs Winther vor Wechsel nach Schweden

Frederik Winther (23) wird den FC Augsburg endgültig verlassen. Den Dänen zieht es nach Schweden.

Nach dreieinhalb Jahren endet die Zeit von Frederik Winther beim FC Augsburg aller Voraussicht nach. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler, derzeit noch verliehen an den portugiesischen Erstligisten Estoril Praia, steht vor einem festen Wechsel zu Hammarby IF nach Schweden.

Nach kicker-Informationen winkt dem FCA knapp eine Million Euro Ablöse plus eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. In Schweden ist das Transferfenster noch bis Donnerstag geöffnet.

Im Oktober 2020 war Winther, damals noch 19-jährig, aus seiner Heimat von Lyngby BK nach Augsburg gewechselt und direkt weiter an die Dänen verliehen worden. Bei den Profis des FCA konnte er dagegen nie Fuß fassen.

Nur zwei Einsätze für Estoril Praia

Nachdem Winther im Januar 2023 für ein halbes Jahr an Bröndby IF verliehen worden war, zog es ihn in diesem Winter-Transferfenster nach Portugal zu Estoril Praia. Beim derzeitigen 14. der ersten Liga kam er jedoch nur auf magere zwei Einsätze, einer davon in der Startelf.

Diese Leihe wird nun abgebrochen, und Winther sucht nach gerade mal sieben Spielen für den FC Augsburg in Schweden eine neue Herausforderung.