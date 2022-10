Abbruch am Aachener Tivoli: Die Punkte gehen an Gladbach II

Wie erwartet, hat das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) das abgebrochene Regionalliga-Spiel zwischen Alemannia Aachen und der U 23 von Borussia Mönchengladbach für die Fohlen gewertet.

Die Punkte gehen wie erwartet an den Gegner. IMAGO/foto2press

In der 87. Minute der Begegnung am 09. Oktober 2022 im Aachener Tivoli-Stadion sei der Schiedsrichter-Assistent von einem gefüllten Getränkebecher aus Hartplastik, der aus den Zuschauerrängen geworfen worden war, am Hinterkopf getroffen worden, wie das Sportgericht feststellte. Daraufhin brach Schiedsrichter Jörn Schäfer das Spiel beim Spielstand von 0:1 ab, weil ihm die Fortführung nicht zumutbar erschien.

Unter dem Vorsitz von Georg Schierholz hat das Sportgericht nun entschieden, dass der Abbruch gerechtfertigt war und somit die Partie vom 11. Spieltag mit 2:0 Toren und drei Punkten für Borussia Mönchengladbach als gewonnen gewertet wird.

Becherwurf aus Familienblock

Nach Angaben der Alemannia erfolgte der Becherwurf von einem namentlich benannten Anhänger aus dem Familienblock, der dem Zuschauerbereich des Heimvereins zuzuordnen ist. Diese Darstellung bestätigen auch die dem Sportgericht vorliegenden Videoaufzeichnungen. Der Schiedsrichter-Assistent trug eine ärztlich attestierte Kopfverletzung davon. Über eventuell weitere Konsequenzen aus dem Vorfall wird in einem gesonderten Verfahren entschieden.

In der Tabelle steht die U 23 der Fohlen vor dem 14. Spieltag damit bei 20 Zählern, gleichbedeutend mit Rang sieben. Die Aachener haben 21 Punkte gesammelt und rangieren auf Platz vier.