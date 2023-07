Abarth braust mit dem 500e ins Elektro-Zeitalter

Das Wappentier ist Programm: Der Skorpion deutet schon an, dass Abarth bei Fiat für das Sportlich-Giftige zuständig ist. Dass das auch im Kleinformat und vor allem elektrisch funktioniert, dokumentiert der vom Fiat 500e abgeleitete Abarth 500e. Es gibt ihn als Cabrio und Limousine.

Ein kleines Auto, nur 3,67 Meter kurz, mit 114 kW/155 PS und dem hohen Drehmoment von 235 Newtonmetern verspricht schon einiges. Wenn ein solcher Kleinwagen dann noch vollelektrisch angetrieben wird, kennt er trotz eines Gewichts von gut 1400 Kilo bei der Kraftentfaltung und bei der Vermittlung von Fahrspaß kaum Grenzen - dies mit gutem Umweltgewissen, weil schadstofffrei zumindest vor Ort.

Wir sprechen vom neuen Abarth 500e aus dem Stall der sportlichen Fiat-Schwestermarke mit dem aggressiven Skorpion als Wappentier. Zum erwähnt hohen Gewicht trägt maßgeblich die - nicht gerade mit üppiger Kapazität versehene - 42 kWh-Batterie im Wagenboden bei. Sie wiegt allein 295 Kilo, senkt allerdings durch die niedrige Einbaulage den Schwerpunkt und verschiebt das Fahrverhalten spürbar in Richtung Fahrdynamik. Hinzu kommt die günstige Gewichtsverteilung (57 Prozent vorn und 43 Prozent hinten). Die gegenüber dem Verbrennermodell 60 Millimeter breitere Spur und der 24 Millimeter längere Radstand tun ein weiteres.

Lässt Luft rein: Der Abarth 500e als Faltdach-Cabrio. Hersteller

Straff, aber nicht zu hart ist das Fahrwerk abgestimmt. Unebenheiten und Bodenwellen steckt es weitgehend weg. Verstärkt wurden nicht zuletzt die Bremsen, je nach Variante (Turismo) vier Scheiben rundum. Dazu "One-Pedal-Driving": Der 500e lässt sich auch nur über das Fahrpedal bis zum Stand abbremsen und spart dabei Energie. Einstellbare Rekuperationsstufen gibt es nicht. Strom (beim Heizen) spart übrigens auch die Wärmepumpe, das gewinnt letztlich Reichweite.

Spoiler und Heckdiffusor

Optisch fallen viele Modifikationen ins Auge. Äußerlich zählen dazu Frontdetails, die den Abarth-typischen bösen Blick signalisieren, mitsamt großem Spoiler. Hinzu kommen der Heckdiffusor genauso wie die 17-Zoll-Räder oder die ebenfalls "giftigen" Lackierungen in neongelbem "Acid Green", "Adrenaline Red" oder "Poison Blue". Standard ist nur Weiß.

Sportmodus "Scorpion Track"

Innen dagegen überwiegen dunkle Elemente, darunter die in schwarz gehaltenen Säulen und der Dachhimmel. In Titaniumgrau präsentiert sich die Armaturentafel mit dem zentralen Touchscreen . Der Fahrer kann unter drei Fahrmodi wählen, von der komfortablen Stufe "Turismo" (mit 14 kW geringerer Leistung) bis zu "Scorpion Track" für den reinen Fahrspaß.

Innenansicht: Auch im Cockpit geht es sportlich zu. Hersteller

Wenn es sein soll und der Umgebung verträglich ist, röhrt der Elektro-Abarth los wie ein Großer und lässt sich gefühlt wie ein Rennwagen fahren. Den Sound kann der Stromer nicht selbst leisten, er kommt via Generator und lässt sich frei nach Gusto in einem Untermenü des Infotainments aus- oder einschalten. Was aber Power und Durchzug betrifft, so kann der starke E-Motor beides immer ansatzlos aus dem Ärmel schütteln. Wer will, beschleunigt den 500e Abarth in beachtlichen 7,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Da schauen sogar manche BMW- und Porsche-Fahrer zunächst verdutzt; vor allem auf der Autobahn können sie angesichts einer e-Spitze des Kleinen von 155 km/h letztlich freilich locker davonziehen.

265 Kilometer Reichweite

Auf der Langstrecke wird man den Abarth wohl weniger einsetzen, nicht nur wegen der Reichweite, die (unter günstigen Umständen) mit 265 Kilometern angegeben wird. Auf unseren beschaulichen Fahrten über Nebenstrecken im Oberbayerischen konnten wir die angegebenen 18,8 kWh/100 km sogar leicht unterbieten, aber bei höheren Autobahngeschwindigkeiten, zumal bei niedrigen Außentemperaturen, dürften die Verbrauchswerte wie auch bei anderen Vollelektrikern höher liegen.

Alternative für ruhige Gemüter beim Fahren: Fiat bietet bekanntlich auch einen "normalen" Fiat 500e mit wahlweise 70 kW/95 PS oder 87 kW/118 PS an.

Giftig: Der Abarth-Skorpion auf "Acid Green". Hersteller

Der Aufenthalt an der Ladesäule dauert Haushaltssteckdose rund 15 Stunden, an der 11 kW-Wallbox vier Stunden und 15 Minuten, gut 35 Minuten sollen es an der Schnellladestation sein.

Den 500er-Abarth gibt es weiterhin auch als 180 PS starken Verbrenner, doch der Stromer beschleunigt nicht nur besser auf der Geraden, er lässt sich auch schneller durch Biegungen jeder Art pilotieren. Fahrer profitieren bei beiden Modellen unter anderem vom speziellen Abarth-Lenkrad und den vorzüglich ausgeformten Sitzen mit integrierten Kopfstützen. Hinten wird es eng, wie im Segment üblich. Ins Gepäckabteil passen 185 bis 550 Liter; die Zuladung beträgt rund 380 Kilo. Weniger Hartplastik in dieser Preisklasse wäre nett.

Geschlossen: Der Abarth 500e als "Limousine" - ein großes Wort für den Kleinen. Hersteller

Als Basispreis für den Abarth 500e stehen 37.990 Euro für die Limousine und 40.990 Euro für die Cabrio-Version in der Liste, Differenz hier also 3000 Euro. In der Ausstattungsstufe "Turismo" ist der Abarth deutlich teurer, allerdings umfangreich ausgestattet: Limousine und Cabrio kosten jeweils 5.000 Euro mehr. Für 42.990 Euro sind dann unter anderem die größeren 18 Zoll-Räder, beheizbare Vordersitze, Totwinkelwarner und JBL-Soundanlage an Bord. Unter dem Strich eine mutige Preisgestaltung, könnte man sagen. Die ersten 400 Einheiten werden derzeit ausgeliefert, die Lieferzeit soll aktuell bei vier bis sechs Monaten liegen.

Ingo Reuss

Abarth 500e in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits erhältlich

Wen er ins Visier nimmt: Kein unmittelbarer Konkurrent

Was ihn antreibt: Elektromotor mit 114 kW/155 PS

Was er kostet: Ab 37.990 Euro