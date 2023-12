Ab zu Kumpel Messi & Co.: Suarez wechselt nach Miami

Spekuliert wurde darüber bereits im Sommer, nun hat es geklappt: Luis Suarez (36) wechselt in die MLS zu Inter Miami und trifft dort auf einige bekannte Gesichter.

Nachdem Lionel Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets bereits den Weg nach Südflorida gefunden hatten, gab es auch Gerüchte, dass der MLS-Klub im Sommer Luis Suarez holen wollte. Das Transferfenster damals schloss am 2. August - mit einem Wechsel klappte es vor einigen Monaten nicht.

Aber nun hat es funktioniert. Der Uruguayer wechselt ablösefrei in die MLS. Bei Inter unterschreibt der 36-Jährige einen Einjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Miami verkündete den Wechsel am frühen Abend ganz charmant, in dem es ein Bild mit vier Kindern in Inter-Trikots postete, die Jerseys waren mit den Namen Busquets, Jordi Alba, Messi und Suarez beflockt. Die Barcelona-Clique ist also wieder vereint.

Speziell das erneute Zusammentreffen mit Messi dürfte Suarez besonders freuen. Beide sind befreundet, verbringen gerne auch mal den Urlaub zusammen. Auch auf dem Platz harmonierte es prächtig. Zwischen 2014 und 2020 spielte man zusammen für Barcelona, gewann in dieser Zeit viermal die Meisterschaft, viermal den Pokal und einmal die Champions League.

2020 aber hatte der FC Barcelona keinen Platz mehr für Suarez, der sich Atletico Madrid anschloss. Dort schlug der Uruguayer sofort ein, erzielte in der ersten Saison in 32 Spielen satte 21 Tore. Auch im zweiten Jahr lief es ordentlich, immerhin elf Ligatreffer standen zu Buche.

Suarez soll die jungen Spieler inspirieren

Nach zwei Jahren bei den Rojiblancos verließ Suarez dann Spanien. Anschließend war er kurz vereinslos, ehe er sich Nacional Montevideo anschloss, es ging also zurück in die Heimat. Für Nacional hatte er bereits zwischen 2003 und 2006 gespielt. Montevideo war aber offenbar nur eine Zwischenstation, denn schon im Januar zog es ihn weiter zu Gremio Porto Alegre (Brasilien). Und nun schlägt er ein neues Kapitel in den USA auf.

"Wir freuen uns sehr, einen Spieler mit der Qualität und Leidenschaft für den Sport in unserem Klub zu haben", freut sich Eigentürmer David Beckham über den namhaften Neuzugang: "Er kommt ins Team, um auch die junge Generation zu inspirieren. Wir freuen uns auch, dass er auf dem Feld mit einigen früheren Teamkollegen spielen kann." Und Suarez ergänzte: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich bin bereit, noch mehr Titel zu gewinnen und bin optimistisch, dass wir das mit unserem Team erreichen können."