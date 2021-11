Ab zu den Rams: Beckham findet neuen Arbeitgeber

Sechs Tage nach seinem Rausschmiss bei den Cleveland Browns hat Superstar Odell Beckham Jr. einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Die Cleveland Browns hatten den Wide Receiver bekanntlich an dessen Geburtstag entlassen. Nun konnte sich Odell Beckham Jr. erstmals in seiner NFL-Karriere selbst ein Team aussuchen. Wie ESPN-Reporterin Dianna Russini unter Berufung auf ligainterne Quellen berichtete, ziehe Beckham drei Teams in Betracht: die Kansas City Chiefs, die Green Bay Packers und die New Orleans Saints. Am Ende wurde es allerdings keines der Teams.

Der 29 Jahre alte Wide Receiver einigte sich nämlich mit den Los Angeles Rams, die sieben ihrer bisherigen neun Saisonspiele in der NFL gewonnen haben, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Schon am Dienstag in San Francisco kann "OBJ" für sein neues Team zum Einsatz kommen.

Beckham hatte nach seinem Wechsel von den New York Giants zu den Browns nie zu seiner Form gefunden, nach zwei für alle Seiten unbefriedigenden Jahren stellte Cleveland den Erstrundenpick der Giants aus dem Draft 2014 frei. Beckham steht bis zum Saisonende in Los Angeles unter Vertrag. Die Rams (7:2) unterstreichen mit der Verpflichtung einmal mehr ihre Ambitionen.