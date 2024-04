Ab Sommer: Verl verstärkt sich mit Demming

Der SC Verl hat den ersten Sommerneuzugang bekanntgegeben. Lukas Demming kommt aus der Regionalliga West vom Wuppertaler SV.

Der 24-Jährige, der seine Position im Mittelfeld hat, stand bereits in 115 Regionalligaspielen auf dem Feld (sieben Tore). Ausgebildet wurde der Neuzugang beim SC Wiedenbrück, wo er von 2012 bis 2022 unter Vertrag stand und dort aus der Jugend den Sprung in die Regionalliga schaffte. Seit Sommer 2022 trägt Lukas Demming das Trikot des Wuppertaler SV.

Nun erwartet den Mittelfeldmann eine neue Aufgabe in Verl - und somit in der 3. Liga, wo er in seiner bisherigen Karriere noch keine Erfahrungen sammeln konnte. Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange, der seinen Vertrag bei den Verlern zuletzt verlängert hat, freut sich über die Verstärkung: "Mit Lukas verpflichten wir einen lauf- und zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der bereits viel Erfahrung in der Regionalliga sammeln konnte", so der 36-Jährige, "Lukas kennt die Region und wir sind menschlich sowie sportlich absolut überzeugt von ihm."

Die laufende Saison wird der SC wohl im gesicherten Mittelfeld abschließen. Drei Spieltage vor Schluss liegt der Sportclub mit 47 Zählern auf Rang 13. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt neun Punkte.