Ab Sommer Recke: Nationalspieler Michalczik wechselt von Berlin nach Hannover

Die TSV Hannover-Burgdorf hat sich die Dienste eines Nationalspielers für die kommende Saison gesichert. Zum Leidwesen von Stefan Kretzschmar.

Marian Michalczik ist der vierte externe Neuzugang für das nächste Spieljahr in der HBL. Der Nationalspieler kommt im Sommer von den Füchsen Berlin und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Marian ist ein Spieler, dessen Werdegang wir schon länger verfolgen und zu dem wir bereits während seiner Zeit in Minden Kontakt hatten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun als Neuzugang für die nächste Saison vorstellen können", wird Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen zitiert. Michalczik zähle "zu den besten deutschen Rückraumspielern und ist vielseitig in Angriff und Abwehr einsetzbar".

Der 25-Jährige stammt aus der Jugend der TSV GWD Minden und schaffte dort auch den Sprung in die HBL. Im Jahr 2020 wechselte der damalige Mannschaftskapitän der Mindener zu den Füchsen. Michalczik kommt in 170 Spielen auf 488 Tore in der Bundesliga. Für die Nationalmannschaft erzielte er 24 Tore in 26 Spielen. Aktuell fehlt der Rückraumspieler seinem Team zwar mit einer Bänderverletzung, steht aber kurz vor dem Comeback.

Kretzschmar: "Verlieren einen guten Typen"

Auch von Berliner Seite wird der nahende Transfer kommentiert. Vorstand Sport Stefan Kretzschmar sagte: "Der Verlust von Marian tut mir persönlich sehr weh. Ich halte ihn für einen der talentiertesten deutschen Spieler im Rückraum. Außerdem verlieren wir einfach einen guten Typen. Allerdings hat er sich in seinen ersten beiden Jahren bei uns nie so ganz durchgesetzt. Das hat viele Gründe. Ich weiß, dass er sich in Hannover bei Christian Prokop weiterentwickeln und zu alter Stärke zurückfinden wird."

Koch nach Kriens - Kraus sofort nach Potsdam

Die Füchse verlieren nicht nur Michalczik im Sommer. Auch Johan Koch geht nach Ende dieser Saison. Der 31-jährige Däne wechselte im Januar 2018 von den Kadetten Schaffhausen nach Berlin und feierte anschließend den EHF-Pokalsieg mit den Füchsen. Nach fünf Saisons und 193 Treffern in insgesamt 132 Liga- und Pokalspielen für die Füchse geht es für den wuchtigen Kreisläufer zurück in die Schweiz, wo er zukünftig für den HC Kriens-Luzern spielen wird.

Mit sofortiger Wirkung wechselt unterdessen Dustin Kraus zum 1. VfL Potsdam. Der Profivertrag bei den Füchsen wird aufgelöst, beim aktuellen Drittligisten und Kooperationspartner unterschreibt der ehemalige Essener einen Vertrag bis 2025.