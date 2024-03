Ab Sommer: Flames reagieren auf Berger-Ausfall

Die HSG Bensheim/Auerbach verstärkt für die kommende Saison ihre Rechtsaußen-Position. Die Flames reagieren damit auf den Ausfall von Amelie Berger.

Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach basteln weiter an dem Kader für die Saison 2024/25 und haben sich die Dienste von Jule Polsz gesichert. Die 22 Jahre alte Außenspielerin kommt nach dieser Saison vom Ligakonkurrenten HSV Solingen-Gräfrath 76 an die Bergstraße und hat dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Nach dem langfristigen Ausfall von Amelie Berger haben wir uns noch mal umgeschaut, weil Sarah Dekker das definitiv nicht allein auf Rechtsaußen schaffen kann. Jule hatten wir schon sehr lange auf dem Zettel, aber durch unsere sehr gut besetzte Position kam das bisher nicht zustande. Jetzt ist es uns dieses Jahr gelungen, weil wir hier Hilfe und Ersatz brauchten", erklärt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm in einer Mitteilung des Vereins.

"Starkes Talent!" Flames-Trainerin schwärmt

Dabei lobt sie Polsz als "starkes deutsches Talent" und schwärmt von ihren Qualitäten. "Sie hat in den letzten Wochen gezeigt, was sie kann und was da für ein Potenzial vorhanden ist. Ich glaube, dass wir mit ihr jetzt eine gute Alternative haben und den Ausfall von Bergi kompensieren können", meint Ahlgrimm.

"Nach 3 Jahren beim HSV Solingen-Gräfrath möchte ich den nächsten Schritt wagen. Ich bin froh, dass ich bei den Flames die Möglichkeit bekomme mich weiterzuentwickeln und vor neue Herausforderungen gestellt werde. Zudem freue ich mich auf ein neues Umfeld, auf eine neue Atmosphäre und vor allem auf das neue Team", meint Polsz selbst zu ihrem Wechsel.

Polsz glänzt in Solingen

Polsz erlernte das Handballspielen beim TV Schifferstadt. Dort wirkte die Linkshänderin in mehreren Mannschaften gleichzeitig mit und lief auch für Jungenmannschaften auf. Im Jahr 2014 wechselte sie zur TSG Friesenheim. Drei Jahre später folgte der Wechsel in die Jugendabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen.

Mit der A-Jugend gewann sie 2018 die deutsche Meisterschaft und wurde im Folgejahr deutsche Vizemeisterin. Zusätzlich lief sie in ihrer Jugendzeit für die 2. Damenmannschaft von Bayer Leverkusen in der 3. Liga auf. Im Sommer 2020 unterschrieb der Rechtsaußen ihren ersten Bundesliga-Vertrag in Leverkusen, für den sie 18 Bundesligaspiele bestritt. Ein Jahr später schloss sie sich dann dem HSV Solingen-Gräfrath 76 an, mit dem sie im Mai 2023 in die Bundesliga aufstieg. Dabei traf sie bisher 53-Mal ins gegnerische Tor.