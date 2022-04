Ab Sommer: Ex-Kleeblatt-Coach Dominic Rühl übernimmt den ASV Neumarkt

Der ASV Neumarkt hat die Trainerfrage für die kommende Spielzeit geklärt. Dominic Rühl wird ab Sommer auf dem Trainerposten der Oberpfälzer sitzen.

Der ASV Neumarkt begibt sich nach und nach in ruhigere Gewässer. Seit der Spielerrevolte zum Jahresanfang war der Verein großem Druck - sowohl von außen als auch von innen - ausgesetzt. Mit der kurzfristigen Installation des Duos Leidl/Lohse auf der Trainerbank hat der Verein die Mini-Krise ohne sportliche Rückschläge überstanden. Nun versucht die sportliche Leitung allmählich wieder nach vorne zu blicken und die Kaderplanung für die kommende Saison voranzutreiben. Dabei konnte bereits jetzt die Trainerfrage für die neue Spielzeit beantwortet werden. Dominic Rühl - zuletzt beim kleinen Kleeblatt in der Regionalliga Bayern im Amt - übernimmt den Trainerjob ab Sommer.

Neue Aufgaben für das Interimstrainerduo

Doch was passiert mit dem aktuellen Trainerduo Leidl und Lohse? Die bleiben dem Verein aller Voraussicht weiterhin erhalten. "Es wurde von Beginn an mit beiden offen kommuniziert, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Mit Kevin Leidl hatten wir vorher bereits vereinbart, dass er ab Sommer den Trainerjob in der zweiten Mannschaft übernehmen wird", stellt ASV-Abteilungsleiter Maximilian Gnus klar. Was mit Leidls Trainerkollegen Michael Lohse passiert, steht derweil noch nicht eindeutig fest. Es wurde bereits spekuliert, dass Lohse der ersten Mannschaft erhalten bleibt und Neu-Coach Rühl als Co-Trainer unterstützen wird. "Wir führen aktuell Gespräche in Bezug auf den Posten des Co-Trainers, und da ist Michael Lohse natürlich ein Thema", will sich Gnus noch nicht gänzlich festlegen.

Eines ist aber sicher. Mit Dominic Rühl hat der ASV Neumarkt einen Trainer an Land gezogen, der aufgrund seiner Vergangenheit bei der U 23 der SpVgg Greuther Fürth zweifelsohne an die Arbeit mit jungen Spielern gewöhnt ist. "Aufgrund seiner Vergangenheit passt Dominic Rühl natürlich sehr gut zu uns. Wir wollen den Weg der letzten Jahre fortführen, den regionalen Bezug innerhalb des Vereins beibehalten und vor allem unseren jungen Kader weiterentwickeln", so Gnus optimistisch.