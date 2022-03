Ab sofort Match-Tiebreaks: Einheitliche Regeln für alle Grand-Slam-Turniere

Dem Regel-Wirrwarr bei den vier Tennis-Highlights soll ein Ende gesetzt werden. Bei den vier Grand-Slam-Turnieren soll ab sofort ein Match-Tiebreak einheitlich den Sieger ermitteln.

Bei den 2022 anstehenden Turnieren in Paris, Wimbledon, New York und bei den Australian Open im Januar 2023 soll der finale Durchgang beim Stande von 6:6 einheitlich mit einem Match-Tiebreak bis zehn Punkte beendet werden. Diese Regeländerung habe der Grand-Slam-Ausschuss nach "ausführlichen Beratungen" mit den Spielervereinigungen WTA und ATP, dem Weltverband ITF sowie mit Tennisprofis beschlossen.

Einjährige Testphase

In Stein gemeißelt ist diese Entscheidung allerdings noch nicht, nach einer einjährigen Testphase soll eine Analyse und womöglich der Schritt zu einer dauerhaften Regeländerung ab dem Frühjahr 2023 folgen. Der Ausschuss erhofft sich dadurch, das "Erlebnis für Spieler und Fans zu verbessern". Die Neuerung kommt in der Qualifikation, im Herreneinzel und -doppel, dem Dameneinzel und -doppel, bei den Rollstuhlfahrern und Junioren zum Einsatz.

Neue Regel erstmals in Paris im Einsatz

Bisher hatten alle vier Majors unterschiedliche Regelungen, erstmals wird die neue Regelung bei den French Open vom 22. Mai bis 5. Juni zur Anwendung kommen. Bei dem Sandplatzturnier in Roland Garros wurde bislang auch der letzte Satz in der traditionellen Zählweise ausgespielt, so dass der Gewinner zwei Spiele Vorsprung brauchte.

In Paris, Melbourne und New York ersetzt der Match-Tiebreak in den Doppelwettbewerben den dritten Satz. In Wimbledon wird auch in diesen Klassements ein dritter Durchgang gespielt, der dann spätestens im Match-Tiebreak entschieden wird.