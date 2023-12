Ab nach Spanien: Der Winterfahrplan der Zweitligisten

Die 2. Bundesliga hat sich in die kurze Winterpause verabschiedet. Die meisten Klubs zieht es nach Spanien, zwei bleiben aber zuhause. Der Winterfahrplan der Zweitligisten ...

Hertha BSC

Trainingsauftakt: 3.1. (10 Uhr)

Trainingslager: 7.1. bis 14.1. in La Manga (Spanien)

Testspiele: 6.1. gegen Erzgebirge Aue (14 Uhr, Stadion auf dem Wurfplatz), weitere für den 10.1. und 13.1. geplant

Eintracht Braunschweig

Trainingsauftakt: 2.1. (10 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiele: 7.1. gegen Werder Bremen (15 Uhr), 13.1. gegen Jahn Regensburg (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Fortuna Düsseldorf

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: 2.1. bis 9.1. in Marbella (Spanien)

Testspiele: zwei im Trainingslager geplant, 13.1. bei Arminia Bielefeld (14 Uhr)

SV Elversberg

Trainingsauftakt: 2.1. (15 Uhr)

Trainingslager: 8.1. bis 15.1. in Malaga (Spanien)

Testspiele: 13.1. gegen RB Salzburg (im Trainingslager, Ort und Uhrzeit offen), weiteres Testspiel in Planung

SpVgg Greuther Fürth

Trainingsauftakt: 28.12. (14 Uhr)

Trainingslager: keines

Testspiele: 10.1. gegen den FC Ingolstadt, zwei weitere Testspiele am 6.1. und 14.1. geplant, eines davon gegen den VfB Stuttgart

Hamburger SV

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 4.1. bis 12.1. in Sotogrande (Spanien)

Testspiele: noch in Planung

Hannover 96

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 2.1. bis 10.1. in Jerez (Spanien)

Testspiele: zwei bis drei sind in Planung, eins nach dem Trainingslager gegen Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern

Trainingsauftakt: 3.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 3.1. bis 11.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: 6.1. gegen Genclerbirligi Ankara (in Belek, Uhrzeit offen), 10.1. gegen Dynamo Dresden (in Belek, 16 Uhr)

Karlsruher SC

Trainingsauftakt: 2.1. (14 Uhr)

Trainingslager: 7.1. bis 14.1. in Estepona (Spanien)

Testspiele: 5.1. gegen den SSV Ulm (GRENKE-Stadion Karlsruhe, 13.30 Uhr), 9.1. gegen den FC Luzern (in Estepona, 16 Uhr), 13.1. gegen Nürnberg (in Estepona/Marbella 14 Uhr)

Holstein Kiel

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 2.1. bis 11.1. in Oliva Nova (Spanien)

Testspiele: 6.1. gegen Darmstadt 98 (Uhrzeit unbekannt; geplant im Trainingslager gegen K. Sint-Truidense VV, danach bei Hannover 96 (Datum und Uhrzeit jeweils noch offen)

1. FC Magdeburg

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 4.1. bis 13.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: zwei im Rahmen des Trainingslagers in Planung

1. FC Nürnberg

Trainingsauftakt: 2.1. (13 Uhr)

Trainingslager: 7.1. bis 14.1 in Marbella (Spanien)

Testspiele: 10.1. gegen FC Brügge (in Marbella, 14 Uhr), 13.1. gegen den KSC (in Estepona/Marbella, 14 Uhr)

VfL Osnabrück

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 7.1. bis 13.1. in Oliva Nova (Spanien)

Testspiele: 6.1. gegen PEC Zwolle (in Ankum, 13 Uhr), 12.1. im Trainingslager (Gegner und Uhrzeit in Planung)

SC Paderborn 07

Trainingsauftakt: 3.1. (10.30 Uhr)

Trainingslager: 5.1. bis 12.1. in Benidorm (Spanien)

Testspiele: zwei im Trainingslager geplant, 14.1. Hallenturnier in Gummersbach

Hansa Rostock

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 4.1. bis 11.1. in Belek (Türkei)

Testspiele: 6.1. gegen Borussia Dortmund II (in Belek, Uhrzeit offen), 10.1. gegen Linzer ASK (in Belek, Uhrzeit offen), 13.1. gegen VfB Lübeck (13 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

FC Schalke 04

Trainingsauftakt: 2.1.

Trainingslager: 2.1. bis 10.1. in Albufeira (Portugal)

Testspiele: Zwei sind im Trainingslager geplant.

FC St. Pauli

Trainingsauftakt: 2.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 3.1. bis 13.1. in Benidorm (Spanien)

Testspiele: zwei im Trainingslager geplant

SV Wehen Wiesbaden

Trainingsauftakt: 3.1. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 7.1. bis 14.1. in Valencia (Spanien)

Testspiele: 6.1. gegen den SV Sandhausen (12 Uhr), weitere in Planung