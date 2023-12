Ab kommendem Jahr: DEL-Spiele zusätzlich bei neuem TV-Sender

Der neue TV-Sender DF1 nimmt den Sendeplatz von ServusTV ein. Zum Start hat sich der Free-TV-Anbieter einzelne DEL-Spiele sichern können.

Eishockey-Fans können einzelne DEL-Spiele ab dem kommenden Jahr kostenlos beim neuen TV-Sender DF1 sehen. Die Telekom hat dem Free-TV-Anbieter dafür Rechte verkauft, wie sie am Donnerstag mitteilte. Die Vereinbarung umfasst demnach in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel sonntags. In den Play-offs werde DF1 ein Live-Spiel pro Runde übertragen.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis zur Saison 2027/2028 gekauft und zeigt alle Spiele über das Angebot MagentaSport. DF1 tritt nun an die Stelle von ServusTV, dessen deutsches Angebot den Sendebetrieb zum Jahresende einstellen wird. Der neue Free-TV-Sender geht zum 1. Januar linear auf Sendung. Bei der Sport-Berichterstattung arbeitet er auch mit dem Streamingdienst DAZN zusammen.

"Der neue Sender wird Sport als einen seiner Schwerpunkte haben und die PENNY DEL damit in einem passenden Umfeld präsentieren. Für die Eishockey-Fans ändert sich mit Blick auf die Übertragungen von den Spielen nichts: weder der Programmplatz noch die hohe, von MagentaSport verantwortete Präsentationsqualität", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.