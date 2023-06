Ab jetzt in Zebrastreifen: Emmerling wechselt nach Duisburg

Der MSV Duisburg hat am Dienstag als letzter Bundesligist seinen ersten Neuzugang präsentiert. Alexandra Emmerling kommt von einem Ligakonkurrenten.

In der abgelaufenen Saison gelang dem MSV Duisburg denkbar knapp der Bundesligaverbleib: Mit lediglich einem Zähler mehr als der Tabellenelfte SV Meppen (17 Punkte) schafften die Zebras den Klassenerhalt, und das auch dank der Schützenhilfe von Eintracht Frankfurt, das Meppen am letzten Spieltag mit einem 6:0 in die zweite Liga schickte. In der kommenden Spielzeit soll ein solches Herzschlagfinale vermieden werden - mit einer Spielerin, die in der Vergangenheit sowohl für Meppen als auch die Eintracht spielte.

Mittelfeldspielerin Alexandra Emmerling kommt vom Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen nach Duisburg. Die gebürtige Hessin lernte das Fußballspielen beim regionalen TSG Wixhausen, ehe sie 2016 in den Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt (damals noch 1. FFC Frankfurt) wechselte, wo sie ihre Profikarriere startete. Nach drei Jahren beim viermaligen Champions-League-Sieger zog sie 2020 weiter zum SV Meppen, bei dem sie sich als Stammspielerin etablieren konnte und auf insgesamt 15 Tore aus 45 Partien kommt. Vergangenen Sommer zog die 23-Jährige dann weiter zur Werkself, bei der ihr in 14 Einsätzen ein Treffer gelang.

Neue Herausforderung - aktuell noch ohne Trainer

In der kommenden Saison wird Emmerling nun im circa 50 Kilometer entfernten Duisburg kicken, wo sie einen Vertrag bis 2025 erhält. "Mit der Verpflichtung von Alexandra haben wir eine Spielerin hinzugewonnen, die bereits mit der Bundesliga bestens vertraut ist und ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat", sagt Dario Mlodoch, Leiter Lizenzabteilung MSV-Frauen, auf der Vereinswebsite. Der Verein sei "überaus erfreut", einen Neuzugang vom Tabellenfünften begrüßen zu können, führt Modloch weiter aus. "Wir sind überzeugt, dass sie unsere Gesamtqualität im Kader steigern wird und uns mehr Flexibilität über die Außenbahn verleiht."

Emmerling, die im Mittelfeld auf der Außenbahn sowohl die linke als auch rechte Seite bekleiden kann, fiebert dem Start bei den Zebras bereits entgegen. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim MSV", so die 23-Jährige bei ihrer Vorstellung. Sie sei dankbar, die Chance zu bekommen, sich und ihre Stärken zeigen zu können, erklärte sie weiter und zeigte sich angriffslustig: "Ich möchte mit dem MSV aus jedem Spiel das Bestmögliche rausholen und bin gespannt, was wir zusammen erreichen können!"

Unter welchem Coach die Mittelfeldakteurin dann fortan beim MSV trainieren wird, steht aktuell noch nicht fest. Anfang April hatte der Verein Teamchef Nico Schneck und seinen Vater Walter, der offiziell das Amt des Cheftrainers innehatte, aufgrund der prekären sportlichen Lage mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Entlassung war Konsequenz der verlorenen Abstiegsduelle gegen Werder Bremen (0:1) und den 1. FC Köln (0:4) gewesen. Interimsmäßig hatte daraufhin Thomas Gerstner das Traineramt übernommen, der bereits von 2018 bis 2021 bei den MSV-Frauen an der Seitenlinie gestanden und dreimal den Klassenerhalt geschafft hatte. Laut Angaben des Vereins befinde man sich aktuell aber "in sehr guten Gesprächen und ist zuversichtlich, in naher Zukunft eine Entscheidung bekanntgeben zu können".