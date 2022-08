"Ab heute wird angepackt": Scherning übernimmt und hat "viel Lust" auf Bielefeld

Nach der Einigung am Mittwoch gab Arminia Bielefeld am Donnerstag offiziell die Verpflichtung von Coach Daniel Scherning bekannt.

Gibt ab sofort die Richtung in Bielefeld vor: Daniel Scherning. IMAGO/Nordphoto

Scherning, der seit Sommer 2021 beim VfL Osnabrück tätig gewesen war und dort ursprünglich noch einen Vertrag bis 2023 besaß, soll die mit vier Niederlagen in Serie katastrophal gestartete Arminia wieder in die Spur führen. Er tritt damit die Nachfolge des nach wenigen Wochen freigestellten Uli Forte an. Über die Ablöse- und Vertragsmodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

"Daniel Scherning hat unser volles Vertrauen, die Trendwende zu schaffen und unsere Mannschaft zu stabilisieren. Sein bisheriges Wirken als Cheftrainer und sein Werdegang mit langjähriger Arminia-Vergangenheit geben uns die Überzeugung, die bevorstehenden Aufgaben zu lösen", wird Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Klub-Website zitiert. "Beim VfL Osnabrück bedanke ich mich für die vertrauensvollen Gespräche und letztlich die Freigabe für Daniel Schernings Wechsel zu uns."

Ab heute wird angepackt und hart gearbeitet, um mit Arminia erfolgreich zu sein. Daniel Scherning

Der neue Arminia-Coach war bereits zwischen 2009 und 2015 in unterschiedlichen Funktionen im Nachwuchsbereich des DSC aktiv, ehe er 2016 Co-Trainer von Steffen Baumgart beim SC Paderborn wurde. Im Juli 2021 wurde erstmals Cheftrainer beim VfL Osnabrück. "Ich komme mit großer Zuversicht und sehr viel Lust auf diese Herausforderung zurück nach Bielefeld. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche Kontakte zum DSC Arminia und in die Stadt", betonte Scherning. "Ich war immer total gerne bei Arminia. Jetzt schließt sich gewissermaßen der Kreis."

Premiere bei formstarken Heidenheimern

Der 38-jährige Scherning, der als Spieler für die zweite Mannschaft Bielefelds aktiv gewesen war und am Freitag offiziell vorgestellt werden soll, leitet am heutigen Donnerstag bereits die erste Trainingseinheit. Auf den neuen Coach und die Ostwestfalen kommt am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei seiner Zweitligapremiere die schwere Auswärtsaufgabe beim aktuellen Zweiten 1. FC Heidenheim zu.

"Ich erwarte in unserer Lage von jedem, alles dem Teamgedanken unterzuordnen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Als Cheftrainer kommt Daniel Scherning eine besondere Bedeutung bei, Mannschaft und Trainerstab zu führen", fand Arabi diesbezüglich klare Worte. Der neue Coach kündigte an: "Ab heute wird angepackt und hart gearbeitet, um mit Arminia erfolgreich zu sein. Ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist, aber ich gehe es mit Überzeugung, Mut und Leidenschaft an."

Trainerteam bleibt bestehen

Scherning wird vorerst mit dem bestehenden Trainerteam weiterarbeiten. Dem gehören die Assistenten Michael Henke, Kai Hesse und Sebastian Hille, Torwarttrainer Marco Kostmann sowie die Athletiktrainer Niklas Klasen und Björn Kadlubowski und Video-Analyst Rafael Gameiro an.